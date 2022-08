Justitie VS: Trump probeerde FBI-onderzoek tegen te werken door verbergen documenten

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie bestaat er bewijs dat Donald Trump „waarschijnlijk” geheime documenten heeft verborgen in zijn residentie in Florida. Dat staat in een door CNN gepubliceerd stuk van het ministerie, ingediend op woensdag. De voormalig president probeerde op die manier „waarschijnlijk” het FBI-onderzoek naar hem tegen te werken. Daarom ondertekende het ministerie een huiszoekingsbevel, waarbij de FBI meer dan honderd documenten heeft gevonden waar staatsgeheimen in staan.

In het ingediende stuk van 36 pagina’s gaat het ministerie van Justitie met nog niet eerder bekende details in op de manier waarop Trump het onderzoek naar hem tegenwerkte. Zo zou het Trump-team in juni hebben gelogen dat de oud-president alle staatsdocumenten die hij mee naar Mar-a-Lago, zijn residentie in Florida, had meegenomen al had teruggegeven. Toen FBI-agenten in diezelfde maand naar de villa kwamen om documenten op te halen, zou zijn team hen „expliciet hebben verboden” dozen in één van de opslagruimtes te doorzoeken.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie bracht de nieuwe details in een stuk voor de hoorzitting over het verzoek van Trump om een zogenoemde special master aan te stellen. Dat is een onafhankelijke controleur die in uitzonderlijke gevallen kan worden aangesteld om in beslag genomen documenten ook door te nemen om te controleren of de FBI haar onderzoek juist uitvoert. De zitting over die zaak vindt morgen plaats. Door de nieuwe informatie te openbaren hoopt het ministerie van Justitie te voorkomen dat de special master wordt aangesteld.

Op 8 augustus deed de FBI een nog nooit eerder bij een voormalig president vertoonde onaangekondigde huiszoeking op het landgoed van Trump in Florida. Uit een eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van het in Trumps residentie gevonden materiaal de status ‘topgeheim’ had, dat volgens protocollen in overheidsfaciliteiten moet worden opgeborgen. Daarmee heeft Trump mogelijk de spionagewetgeving geschonden.