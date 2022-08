Integriteitscommissie VVD onderzoekt kandidatuur partijvoorzitterschap Onno Hoes

De integriteitscommissie van de VVD gaat onderzoeken of Onno Hoes op de juiste manier is aangewezen als kandidaat voor het partijvoorzitterschap. Dat bevestigt een woordvoerder van het partijbureau aan NRC na berichtgeving in De Telegraaf. Ook gaat de commissie onderzoeken of sprake is van belangenverstrengeling vanwege zijn voorzitterschap bij de NVM, een belangenorganisatie voor makelaars. Als waarnemend partijvoorzitter vergadert Hoes al maanden mee met de partijtop, onder meer over het kabinetsbeleid omtrent de woningmarkt.

De aanleiding voor het onderzoek is volgens de woordvoerder één vraag van een VVD-lid. De integriteitscommissie heeft op basis van die melding, waarvan de precieze aard niet bekend is, geconcludeerd dat er genoeg reden is om te onderzoeken of de procedure rondom de kandidatuur van Hoes eerlijk is verlopen. De commissie gaat beoordelen of hij goed gescreend is, en of hij als waarnemend voorzitter al bij partijtopvergaderingen had mogen zitten gezien zijn voorzitterschap bij de NVM. In een reactie aan De Telegraaf zei Hoes eerder dat hij zich van geen kwaad bewust is en dat hij per half oktober niet meer in dienst zal zijn bij de NVM.

Het onderzoek, dat volgens de woordvoerder twee weken gaat duren, komt voor Hoes op een slecht moment. Op 15 september wordt bepaald of zijn kandidatuur voor het voorzitterschap definitief is. Daarna gaan partijleden stemmen voor een nieuwe voorzitter. De twee andere kandidaten zijn raadslid in Assen Bert Homan, die zich voor de derde keer kandidaat stelt, en voormalig vicevoorzitter Eric Wetzels. In zijn tijd als burgemeester van Maastricht werd de integriteit van Hoes ook betwist. Hij stapte in 2014 op nadat hij meermaals in opspraak was gekomen, onder andere omdat hij meerdere affaires had terwijl hij getrouwd was met RTL-Boulevard presentator Albert Verlinde.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Onno Hoes de huidige burgemeester is van Haarlemmermeer. Dat klopt niet. Hij was van 2017 tot 2019 waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Dit is hierboven aangepast.

