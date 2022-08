Inflatie naar nieuwe hoogte: 13,6 procent in augustus

De inflatie is in augustus naar een nieuw hoogtepunt gestegen. Berekend op basis van de Europees geharmoniseerde methode, was het dagelijkse leven in Nederland deze maand 13,6 procent duurder dan in augustus vorig jaar, maakte het CBS woensdagochtend bekend. Ten opzichte van vorige maand is er sprake van een fikse stijging: toen was de inflatie nog 11,6 procent.

De torenhoge energieprijzen zijn veruit de belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie. Gas werd afgelopen maand nog duurder dan het al was; in het algemeen is energie deze maand bijna 90 procent duurder dan in augustus vorig jaar. Steeds meer mensen voelen dit direct in hun portemonnee, door de variabele energiecontracten die in toenemende mate worden afgesloten.

De inflatiecijfers die het CBS woensdag heeft gepubliceerd zijn berekend op basis van de Europees geharmoniseerde methode, waarmee inflatiecijfers in verschillende Europese landen kunnen worden vergeleken. Volgende week publiceert het CBS de Nederlandse consumentenprijsindex, waarin ook de woonkosten zijn verwerkt; pas dan kan worden vastgesteld of de inflatie deze maand het record van 11,1 procent in 1975 heeft verbroken.