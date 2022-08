Hiphopband De Likt stopt na bijna tien jaar

De Nederlandstalige hiphopband De Likt, bekend van onder meer het nummer ‘Ja dat bedoel ik’, stopt na bijna tien jaar. Dat heeft het drietal Jordy Dijkshoorn, John van Beek en Giorgi Kuiper woensdagavond bekendgemaakt op Instagram. „We hebben zo’n beetje elke zaal en elk festival gezien en er keihard van genoten.”

Vrijdag presenteert de band een nieuw album in het Rotterdamse poppodium Annabel. Hierna zullen Dijkshoorn en Kuiper beginnen aan hun laatste tour om er „een onvergetelijk einde van te maken”. Producer Van Beek zal daar niet meer bij zijn omdat hij binnenkort voor het eerst vader wordt.

Toen we begonnen waren we „drie jonge pikkies”, blikken de mannen op Instagram terug. De drie ontmoetten elkaar op de popacademie in Rotterdam. In 2015 braken ze door met hun single ‘Ja Dat Bedoel Ik’, die werd beloond met de Rotterdam Music Award. Hun futuristische funkgeluid en teksten over drugs, vrouwen en uitgaan werden zowel in Rotterdam als de rest van het land goed ontvangen. De drie trokken van club naar club, werden uitgenodigd bij televisieprogramma De Wereld Draait Door en de radioshow van Giel Beelen op 3FM, en speelden op festivals als Lowlands, Paaspop en de Zwarte Cross.

In 2017 moest de band noodgedwongen een stap terug doen nadat Dijkshoorn in het ziekenhuis belandde. De pauze was van korte duur: het jaar daarop maakte De Likt met het album De Derde een comeback in poppodia, clubs en op festivals. Het nieuwste album zou eigenlijk uitkomen in 2020, maar door de coronapandemie werd de lancering uitgesteld.

