Maandag las ik in NRC het artikel over onderzoeksjournalist Stella Braam, die gevolgd werd door de AIVD. Mijn gedachten gingen naar 2002. Ik belde toen met een vrouwelijke collega en meende een klik te horen, direct nadat zij de telefoon opnam. Omdat ik toegang had tot vertrouwelijke informatie bij twee ministeries, had ik kort daarvoor moeten meedoen aan een AIVD-veiligheidsonderzoek. Word ik nou serieus afgeluisterd, vroeg ik me af. Het idee afgetapt te worden voelde als het begluurd worden door een buurman terwijl je je omkleedt in je eigen huis, want met deze collega besprak ik niet alleen de dagelijkse besognes op het werk, maar ook ons vrijgezellenbestaan.

Door de kwestie-Braam moest ik ook denken aan bekenden in Turkije. Zij durven telefonisch geen anti-overheidsuitspraken meer te doen, uit angst afgeluisterd te worden. Zij hebben geen politieke of journalistieke rol zoals Braam, maar zijn braaf arts, psycholoog of ingenieur. Je privé voorzichtig uitdrukken om baanverlies te voorkomen, is iets wat wij ons lastig kunnen voorstellen. Op ons werk zijn de meesten van ons overigens tegenwoordig wel behoedzaam. Omdat de ict-afdeling mogelijk meeleest, omdat overheidsdocumenten ‘gewobt’ kunnen worden, en sommigen zelfs omdat buitenlandse veiligheidsdiensten kunnen meekijken en -luisteren.

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA is berucht om het aftappen van politici en bedrijven in ‘bevriende’ landen. Airbus was in Europa een geliefd doelwit; zeer waarschijnlijk heeft Boeing daarvan geprofiteerd. Ook het telefoon- en berichtenverkeer van Europese politici – Angela Merkel voorop – is op grote schaal afgetapt door de NSA. Ook in Nederland was de Amerikaanse inlichtingendienst hyperactief. In een enkele maand tijd zou de dienst maar liefst 1,8 miljoen telefoontjes onderschept hebben, werd in 2013 bekend.

Of de AIVD ons net zo massaal volgt, is maar zeer de vraag. Bovendien is er op de AIVD veel meer controle dan op de NSA. De ‘Commissie Stiekem’ houdt namens de Tweede Kamer toezicht op de Nederlandse veiligheidsdiensten. En iedere Nederlander kan zijn eigen dossier opvragen bij de AIVD. Ik weet bijna zeker dat zoiets in weinig andere landen kan. Wij kennen sinds 2002 bovendien de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die in 2017 werd aangescherpt. Journalisten en advocaten genieten sindsdien extra bescherming en kunnen niet zo maar meer getapt worden.

Natuurlijk is het uiterst ongemakkelijk wanneer je van de AIVD een pakket van een paar honderd pagina’s over jezelf ontvangt, zoals Braam. Maar onbegrijpelijk dat de AIVD (en voorganger BVD) haar volgde, is het nou ook weer niet. „Waarom is de AIVD haar precies gaan volgen?”, vraagt NRC-journalist Joep Dohmen zich af in de NRC-podcast over de zaak-Braam. Hij vervolgt: „Wat je eruit kunt opmaken is dat het vooral ging over die Grijze Wolven. Ik kan me dat voorstellen, een veiligheidsdienst wil natuurlijk weten welke groepen actief zijn op het grondgebied van Nederland en de Grijze Wolven is natuurlijk een extreem-rechtse organisatie.”

Sinds er Turken in Nederland zijn, zijn hun organisaties uit het moederland hier ook. En die zijn – eufemistisch gezegd – lang niet allemaal liefhebbers van liberale democratie en rechtsstaat. En dat geldt voor veel meer organisaties en individuen die in Nederland actief zijn. Zeker na de golf van aanslagen in Europa rond 2003-2005 en na 2015 zijn de meesten van ons dan ook maar wat blij dat we inlichtingendiensten hebben die hun werk zo goed mogelijk proberen te doen.

In een uitzending van College Tour in 2018 vertelde directeur-generaal Rob Bertholee van de AIVD dat er in zes jaar tijd vier aanslagen voorkomen waren in Nederland. Dat is me meer waard dan morele verontwaardiging over het tappen van journalisten – onder strenge voorwaarden (sinds 2017). Zeker als we weten dat buitenlandse inlichtingendiensten sowieso massaal Nederlands berichtenverkeer onderscheppen zonder dat daar enige controle op is.

Onderzoeksjournalisten zijn bang dat hun bronnen hen niet meer vertrouwen nu bekend is dat de AIVD Braam 35 jaar gevolgd heeft. Zou het? Je moet als geheim informant wel heel naïef zijn, zeker na alle publicaties over de NSA, als je denkt dat je mail- en telefoonverkeer met een onderzoeksjournalist niet kan worden afgetapt.

En als het werk van onderzoeksjournalisten vanaf nu inderdaad echt een stuk lastiger wordt, was het dan wel verstandig van Braam om met haar dikke dossier naar NRC te stappen? Ze had ook alleen een klachtenprocedure bij de AIVD kunnen opstarten, of kunnen kiezen voor een gang naar de rechter.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.