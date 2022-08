Grote natuurbrand in Limburgs hoogveengebied De Peel

In het natuurgebied De Peel nabij het Limburgse dorp Griendtsveen woedt een „zeer grote natuurbrand”. Dat heeft de plaatselijke brandweer gemeld op Twitter. Volgens de NOS gaat het om twintig hectare. Om de brand te blussen zijn vooralsnog zestien blusvoertuigen, Defensie-helikopters en een team dat is gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding ingezet, meldt 1Limburg.

Van de brand werd rond 06.30 uur melding gedaan door vogelspotters, aldus 1Limburg. In de afgelopen uren werd het vuur steeds groter: rond 08.00 uur besloeg de brand nog twee hectare, nu is dat al het tienvoudige. Om verdere uitbreiding te voorkomen is de brandweer bezig met een stoplijn. Dat is een grenslijn die nat wordt gehouden. Vlak bij de brand zijn ramptoeristen gespot. De Veiligheidsregio Limburg-Noord gebiedt iedereen weg te blijven uit het gebied, en thuis ramen en deuren dicht te houden.