Dmitri Moeratov, hoofdredacteur van de Russische oppositiekrant Novaja Gazeta en Nobelprijswinnaar, reageerde op de dood van Gorbatsjov met de woorden: „Ze zeggen dat hij de wereld kon veranderen, maar niet zijn land. Misschien is dat waar. Toch heeft hij zowel het land als de wereld een ongelooflijk geschenk gegeven – dertig jaar vrede. Dertig jaar zonder dreiging van een wereldwijde kernoorlog. Wie kan zoiets zeggen?” Maar zo voegt hij eraan toe, verwijzend naar de oorlog die Poetin is begonnen tegen Oekraïne: „Het geschenk is ten einde gekomen. We krijgen niets meer cadeau. Nooit meer.”

In eigen land stond Gorbatsjov doorgaans onder zware kritiek omdat velen hem verantwoordelijk stelden voor de ondergang van de Sovjet-Unie.

Op Chinese sociale media was de dood van Gorbatsjov trending, en veel van de reacties waren negatief. Gorbatsjov zou zich moeten schamen als hij in de hemel Marx of Lenin tegen het lijf zou lopen, zei een internetgebruiker.

Hu Xijin, voormalig hoofdredacteur van de Engelstalige partijkrant de Global Times, zegt op Twitter: „In het Westen werd hij geprezen omdat hij de belangen van zijn vaderland verkwanselde. Het Westen kreeg vrede, maar er blijven nog steeds oorlogen uitbreken op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie: Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne…”

De Britse krant The Guardian schrijft: „Gorbatsjov was nooit doof voor kritiek en ofschoon hij altijd zijn democratische geloofsbrieven verdedigde, realiseerde hij zich op den duur dat velen in het land uitkeken naar een ander type leiderschap: ‘Een tsaar moet zich gedragen als een tsaar. En ik weet niet hoe ik dat moet doen’, zei hij eens.”

Gorbatsjov was de „doodgraver van de Sovjet-Unie, ondanks zichzelf”, schrijft Le Monde in het hoofdredactioneel commentaar. De Franse krant noemt het „symbolisch” dat Gorbatsjov gestorven is op het moment dat in Moskou „de antithese” van zijn tijdperk zich manifesteert. „Hij maakte een eind aan de oorlog in Afghanistan, Vladimir Poetin begon er een in Oekraïne. [...] De glasnost maakte het mogelijk licht te werpen op de misdaden van het stalinisme, Vladimir Poetin heeft het stalinisme gerehabiliteerd.”

Ook de Zwitserse Neue Zürcher Zeitung trekt een lijn naar het heden. „Gorbatsjov wilde zijn leven inzetten om de vrede in Europa te bewaren. Hij klampte zich niet langer vast aan de macht, terwijl het Sovjet-imperium in verval raakte. Poetin heeft echter een oorlog laten uitbreken die de droom van ‘Europa als het gemeenschappelijke huis’ van Gorbatsjov heeft verwoest. De tragiek van Gorbatsjov lag steeds daarin dat hij gewonnen heeft door te falen, maar slechts een minderheid in Rusland deelde die gedachte.”

Het Poolse Rzeczpospolita schrijft: „De blijvende sympathie van de Duitsers was het laatste sprankje van de ‘Gorbomania’ die eind jaren tachtig het hele Westen overspoelde, en die niemand zich vandaag nog herinnert. De westerse verliefdheid op de (naar USSR-maatstaven) jonge politicus, die normaal sprak en zich gedroeg, betekende dat hem in de Europese hoofdsteden veel werd vergeven.”

De Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung wijst op de verwarring onder Kremlinwatchers eind jaren 90 omdat Gorbatsjov Nieuw Denken en eenzijdig ontwapening beloofde. Voormalig bondskanselier en SPD-leider Willy Brandt hoopte op een tweede fase in de nieuwe ‘Ostpolitik’, de Groenen deelden de verwachtingen van mensenrechtenactivisten in het Oosten en minister van Buitenlandse Zaken Hans Dietrich Genscher (CDU) ging er sneller dan anderen toe over om Gorbatsjov op zijn woord te geloven. De krant concludeert dat „ofschoon de ideologische splitsing het politieke klimaat bepaalde, een ieder op het raadsel Gorbatsjov kon projecteren wat op dat moment goed uitkwam”.

Gorbatsjov had nooit „de intentie het Sovjet-systeem te vernietigen”, meent The Washington Post. „Maar gedurende een leven in dat systeem zag hij het verval en de noodzaak tot verandering. Terwijl velen in het Westen de Sovjet-Unie zagen als een onverzoenlijke tegenstander in de Koude Oorlog en een rigide partijhiërarchie, zag Gorbatsjov scheuren en mislukkingen, en trok er lessen uit.” Zijn erfenis is volgens de krant „dat hij de wereld veiliger maakte. Hij hielp de snelheid van de wapenwedloop af te remmen en stond toe dat zich in Europa een vreedzame revolutie voltrok.”

Marilyn Berger schrijft in The New York Times: „Weinig leiders in de 20ste eeuw [...] hebben zo’n grote invloed gehad op hun tijd. In iets meer dan zes tumultueuze jaren trok Gorbatsjov het IJzeren Gordijn op, waarmee hij het politieke klimaat in de wereld resoluut veranderde.”