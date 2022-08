‘Vakantie vieren op een vulkaan’. Zo omschreef Merijn de Waal zaterdag in NRC het gevoel van deze zomer. Tegen een decor van asielwanbeleid, stikstofcrisis, oorlog, klimaatcatastrofe en inflatie dronken we cocktails en pakten we onze koffers in; ik ook. Vorige week vloog ik met twee schoolvriendinnen naar Florence. De urenlange Schipholrij voelde als verdiende zelfkastijding.

We speculeerden wie van ons last zou krijgen van het Stendhalsyndroom: op school had onze geschiedenisleraar, Bonno, ooit verteld hoe toeristen in Florence bevangen kunnen raken door de schoonheid van alle kunst. Flauwvallen bij Michelangelo’s David, hartkloppingen door de Venus van Botticelli.

In de Galleria degli Uffizi was het vooral de drukte die me overrompelde. Sjokken van Da Vinci naar Caravaggio, mensenmassa’s in selfiestand. Maar bij een beeld van de Trojaanse priester Laocoön, gewurgd door reuzenslangen, werd ik plotseling écht onwel. Net op tijd bereikte ik de toiletten.

Op het koele marmer naast de wc kwam ik bij zinnen. Was het de pizza margherita geweest of toch Laocoön? In Haarlem fietste ik vroeger dagelijks langs een replica van het beeld. Nu, oog in oog met het origineel, had ik weer even de stem van Bonno gehoord. Over Laocoön, die waarschuwde voor het paard van Troje. Tevergeefs. Niemand geloofde hem toen hij zei dat het houten paard hun ondergang zou worden.

Terug van vakantie was la dolce vita snel voorbij. Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. Een gefaalde VN-top over oceaanbescherming. Deals met stikstofmakelaars om de A27 bij Amelisweerd tóch te verbreden. Ik las het stuk van De Waal en dacht aan de film Fire of Love, over het echtpaar Maurice en Katia Krafft. Teleurgesteld in hun medemensen ontwikkelden de twee een vurige liefde voor vulkanen. In spectaculaire archiefbeelden balanceren ze in sciencefictionpakken op kraterranden. Ver van de maatschappij sloten ze de mensheid weer in hun hart. Ze maakten films om te waarschuwen voor vulkaanuitbarstingen, in de hoop dat regeringen bijtijds omwonenden zouden evacueren. Tevergeefs. Pas nadat de Kraffts in 1991 zelf omkwamen, werd er geluisterd.

„Ongelooflijk” noemde seismoloog Annemarie Muntendam-Bos het deze week in de parlementaire enquête over Groningen, dat er niet was geluisterd toen het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde de gaswinning te verlagen. Maar in een wereld vol struisvogelpolitiek is daar niets ongelooflijks aan. Waarschuwingen zijn gericht aan dovemansoren (maar een expert die níét waarschuwt wordt de zondebok: geologen die in 2009 de aardbeving bij het Italiaanse l’Aquila niet juist voorspelden, werden aanvankelijk veroordeeld tot zes jaar cel).

„Vertrouw het paard niet, Trojanen”, zei Laocoön terecht – en hem werd voorgoed de mond gesnoerd.

