Gazprom schort gastoevoer via Nordstream 1 opnieuw tijdelijk op

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de toelevering van gas via Nordstream 1 opnieuw tijdelijk stopgezet. Dat melden internationale persbureaus woensdag. Gazprom zegt de gastoevoer tijdelijk op te schorten vanwege onderhoud dat niet van te voren was aangekondigd. Tot en met komende zaterdag stroomt er daardoor geen gas van Rusland naar Duitsland. De gastoevoer is sinds juli, ook vanwege onderhoud, teruggeschroefd naar nog maar 20 procent van de voorheen dagelijkse hoeveelheid.

Eerder deze maand zei de Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck volgens persbureau Reuters dat Nord Stream 1 „volledig operationeel” is en dat er geen technische problemen zijn, zoals het Kremlin beweert. Europese overheden, die hun afhankelijkheid van Russisch gas sterk proberen terug te dringen, vrezen dat Rusland de verminderde gastoevoer inzet als vergelding voor de Westerse sancties voor de Russische invasie in Oekraïne.

In juli werd Nordstream 1 al tien dagen afgesloten vanwege onderhoud. De Europese Commissie vreesde destijds dat de gastoevoer helemaal niet meer hervat zou worden. Gazprom had Europese klanten per brief laten weten vanwege „uitzonderlijke” omstandigheden niet te kunnen garanderen dat de leveringen na de werkzaamheden hervat konden worden. Onder meer door de onzekerheid over de levering van gas zijn de energieprijzen sinds de oorlog in Oekraïne fors gestegen. De Europese Unie onderzoekt maatregelen om de energieprijzen te drukken.

