FNV: 16 september in heel Nederland geen streekbussen en -treinen

Vrijdag 16 september rijden er door het hele land geen streekbussen en -treinen. Vanwege een landelijke staking zal het streekvervoerpersoneel die dag het werk neerleggen. Dat heeft vakbond FNV woensdag bekendgemaakt. In aanloop naar de landelijke stakingsdag zullen er ook vier regionale stakingen plaatsvinden. Die zijn op 6 september in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland, 7 september in Noord-Holland en Utrecht, 8 september in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en 9 september in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Regionale vervoerbedrijven staken voor een beter cao, net als het personeel van de Nederlandse Spoorwegen dat de afgelopen dagen met stakingen voor uitvallend treinverkeer hebben gezorgd. De vakbonden van het streekvervoer hadden al in april een ultimatum gesteld aan de werkgevers. Zij eisen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent en meer vaste contracten in plaats van flexibele dienstverbanden. Omdat op die eisen niet is ingegaan, gaat het personeel over tot actie.

Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer, zegt dat de sector kampt met personeelstekorten, waardoor de werkdruk hoog is en het ziekteverzuim stijgt. „In alles is te zien dat de directies van de vervoerbedrijven maar één ding voor ogen hebben: bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen”, aldus Van der Gaag. Volgens hem lijdt niet alleen het personeel daaronder, maar ook de reiziger door het schrappen van lijnen. De vakbondsbestuurder vindt de staking vervelend voor reizigers, maar het laat volgens hem zien „hoe hoog de nood is”.