Deze zomer las ik op aanraden van een bevriende lezer een schitterend boek waarvan ik vergeten was dat het bestond: Een aangename postumiteit van de Vlaamse schrijver Herman de Coninck. Het bevat de brieven die hij schreef van 1965 tot 1997, het jaar waarin hij, 53 jaar oud, onverwachts overleed.

Ik waardeerde wat ik tot dan toe van hem had gelezen – gedichten, essays, literaire interviews (onlangs gebundeld) – maar een brievenboek van ruim 800 pagina’s leek me te veel van het goede. Ik had beter kunnen weten, want dit boek, in 2004 bij De Arbeiderspers verschenen, werd destijds door de kritiek gunstig ontvangen. Helaas bleef het daarbij; het werd niet meer herdrukt en is alleen nog antiquarisch en als e-book verkrijgbaar.

Brievenboeken kunnen je als lezer op den duur tegenstaan, omdat de schrijver zich te veel herhaalt en al te zelfingenomen wordt. Bij De Coninck niets van dit alles. Hij was een hartstochtelijk briefschrijver die altijd probeerde zijn brieven een persoonlijke toets te geven, of hij nu zijn moeder schreef, of een inzender voor het literaire blad Nieuw Wereldtijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was. Elke brief in dit 444 brieven tellende boek – in totaal liet hij circa 15.000 brieven na – is zorgvuldig gestileerd en leest als een brokje tijdloos proza. De Coninck was geen schrijver van verhalend proza, misschien was de brief daar een substituut voor.

De toon varieert van zachtmoedig – dat vooral – tot mild spottend. Ook als hij zich kwaad maakt, probeert hij beheerst met argumenten zijn gelijk te halen. Zijn brieven kunnen openhartig en intiem zijn, bijvoorbeeld over zijn liefdesleven en zijn alcoholisme. „Kristien (Hemmerechts, zijn laatste echtgenote – F.A.) heeft al wel een paar keer gezegd: ‘Als je me echt graag zou zien, zou je stoppen met drinken.’ Ze bedoelt dat ik er minder lang door zal leven. Dat zal wel. Maar ik heb altijd gezegd dat ik de laatste vijf jaar van mijn leven niet perse moet hebben. De vraag is alleen wanneer die ingaan.”

De brieven blijven ook boeien omdat De Coninck zo’n bonte variatie aan kennissen en vrienden had. Hij zocht zelf als schrijver contact met andere schrijvers en uitgevers, zoals Geert van Oorschot die een soort vaderfiguur voor hem werd. Als hoofdredacteur moest hij schrijvers paaien, wat hij reuze slim kon doen, zoals bij Doeschka Meijsing: „Nu je broertje in het NWT heeft gestaan, ben je wel verplicht om in hetzelfde blad te bewijzen dat je beter bent.”

Veel inzenders moest hij afwijzen, waarbij hij slechts een enkele keer uit zijn slof schoot: „Een schrijver heeft, zoals een timmerman hout, een minimum aan taalbeheersing en helderheid nodig, en u hebt geen van beide.”

Grote indruk maakt hij ook als schrijver van troostbrieven, zoals bij de vriendin die treurt om het verlies van haar ouders: „Wat ik maar wil zeggen: je blijft ze hebben, je bent ze nooit kwijt, al kan dat aanvankelijk zo lijken. In het begin zeggen ze niks meer terug, maar op den duur weet je wel wat ze zouden zeggen.”

Als je al die met veel empathie geschreven brieven gelezen hebt, is het alsof je er een vriend bij hebt gekregen, iemand die zich om je zal bekommeren als het nodig is.

Eén brief was zo bijzonder dat ik er vrijdag mijn volgende column aan zal wijden.