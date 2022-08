Eigenaar Calvin Klein en Tommy Hilfiger gaat 10 procent bezuinigen op kantoorpersoneel

De zoektocht naar kostenbesparingen zou „onverbiddelijk” zijn, zoveel had topman Stefan Larsson al aangekondigd. Ruim twee jaar na de uitbraak van het coronavirus was PVH, het moederbedrijf van onder andere Tommy Hilfiger en Calvin Klein, de schade van de pandemie weer zo’n beetje te boven. Maar om opnieuw te gaan groeien, had de modegigant een nieuwe koers nodig, zo kondigde Larsson dit voorjaar aan.

Ruim vijf maanden na die aankondiging wordt duidelijk hoe die breed geformuleerde toekomstplannen er in de praktijk uitzien. PVH, dat behoort tot de vijftig grootste modebedrijven ter wereld, gaat de uitgaven aan kantoorpersoneel voor eind volgend jaar met 10 procent terugdringen. Die reorganisatie moet zo’n 100 miljoen dollar (99,95 miljoen euro) per jaar opleveren, wat Larsson wil investeren in onder meer digitale groei en een betere toeleveringsketen.

Zesduizend winkels

Hoeveel banen door de ingreep verloren gaan, meldt het concern niet. PVH had eind vorig jaar wereldwijd zo’n 31.000 werknemers in dienst, maar een flink deel daarvan werkt in een van de 6.000 winkels die het bedrijf uitbaat in pakweg veertig landen. Ter vergelijking: in 2020 schrapte het bedrijf 450 kantoorbanen in de Verenigde Staten, wat in dat land destijds neerkwam op 12 procent van het totaal.

Naast de Amerikaanse locaties heeft PVH ook kantoren in onder meer Australië, Hongkong en Nederland. In de Amsterdamse haven staat het grootste kantoor buiten de VS, verdeeld over drie kolossale panden die uitkijken over het IJ, waar het bedrijf al zijn Europese activiteiten heeft ondergebracht.

Het vroegere Phillips-Van Heusen, opgericht in 1881, probeert al langer de structuur van het bedrijf te versimpelen. Waar het concern decennialang vooral nieuwe merken toevoegde aan zijn portfolio, stoot het die sinds twee jaar in rap tempo af. De toekomst van het bedrijf ligt bij Tommy Hilfiger en Calvin Klein, zei Larsson eerder, „twee van de meest iconische merken op aarde”.

Speedo

Vlak voor de pandemie deed PVH al afstand van de Amerikaanse merkrechten voor zwemkledingfabrikant Speedo, een jaar later ging de zogenaamde ‘Heritage-divisie’ in de verkoop. Daarin had PVH veel van de kleinere merken ondergebracht die het bedrijf al langere tijd bezat. De divisie werd verkocht aan Authentic Brands Group, tevens eigenaar van schoenenmerk Reebok en de bekende New Yorkse pakkenmaker Brooks Brothers.

Lees ook: In recessie is kleding ‘geen primaire levensbehoefte’

Financieel kende PVH op datzelfde moment, net als veel sectorgenoten, een uitzonderlijk slechte periode. Mede door winkelsluitingen slonk de omzet in het eerste coronajaar met meer dan een kwart, tot 6,8 miljard dollar. Ook bleef de Tommy-eigenaar met een verlies van bijna 1,1 miljard zitten. Een groot deel van die schade is vorig jaar ingelopen, toen de omzet herstelde tot 9,2 miljard dollar en PVH een miljard winst boekte.

Toch houdt de „macro-economische tegenwind” aan, schrijft Larsson woensdag in de halfjaarcijfers. PVH kondigde daarin aan de vooruitzichten voor dit jaar omlaag bij te stellen. Het modebedrijf heeft veel last van de dure dollar, waardoor de omzet uit andere landen in verhouding lager uitvalt. Gevolg is dat de omzet over het tweede kwartaal met 8 procent inzakte op jaarbasis. Ook in de tweede helft van het jaar rekent PVH op krimp.

Maar zorgelijker nog is dat na de coronapandemie een nieuw gevaar schuilt: PVH verwacht dat klanten door de hoge inflatie minder gaan uitgeven. Daarnaast verkoopt het bedrijf zijn merken ook veel via andere winkelketens, en ook die worden voorzichtiger met inkopen . Voor Larsson is dat reden om zijn toekomstplannen versneld door te voeren, zei hij woensdag.