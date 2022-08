DUO blokkeerde paspoortverlenging van 2.700 wanbetalende oud-studenten

Ruim 2.700 oud-studenten die in het buitenland wonen konden de afgelopen tien jaar hun paspoort niet verlengen vanwege een te hoge betalingsachterstand op hun studieschuld. Dat heeft de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) woensdag aan NRC bevestigd na berichtgeving van Trouw. Door paspoortverlenging te blokkeren wil het instituut de oud-studenten ertoe bewegen weer contact op te nemen over hun studieschuld.

Iets minder dan een kwart van de 100.000 oud-studenten met een studieschuld staat niet meer op de radar van DUO. Het overgrote deel van die groep heeft een betalingsachterstand: in totaal zo’n 20.000 studenten. Pas wanneer de betalingsachterstand de 5.000 euro overschrijdt, laat DUO het paspoort opnemen in een register. Wie daarin staat, heeft contact met DUO nodig voor paspoortverlenging. Dat stelt het instituut in staat alsnog betalingsregelingen te treffen.

De afgelopen jaren klonk meermaals kritiek op de wijze waarop DUO omgaat met wanbetalers. In 2019 tikte de Nationale Ombudsman de dienst op de vingers omdat deze bij het treffen van betalingsregelingen geen rekening hield met de financiële positie van oud-studenten. Nu DUO dat sinds 2020 wel doet, gaat het beter — ook volgens de Nationale Ombudsman. Het blokkeren van paspoortverlenging ziet DUO als een „laatste redmiddel”, een redmiddel dat volgens de ombudsman „proportioneel” is als iemand zich bewust aan zijn wettelijke betalingsplicht onttrekt.