Dolfijnen sluiten complexe allianties, op drie verschillende niveaus

Het sociale systeem van dolfijnen is nóg complexer dan gedacht, zo concluderen biologen uit zorgvuldige observaties van 121 mannelijke langbektuimelaars (Tursiops aduncus) in Shark Bay, een grote baai op het meest westelijke puntje van Australië. Omdat de ruim twee meter lange mannetjes onderling op drie verschillende niveaus bondgenootschappen (c.q. vriendschappen, coalities) met elkaar sluiten, spreken de biologen deze week in de PNAS van het „grootste niet-menselijke systeem van bondgenootschappen”.

Iedere dolfijnman is in die groep direct of indirect verbonden met iedere andere, zo schrijft het onderzoeksteam onder leiding van Richard C. Connor (University of Massachusetts). Het gaat om de analyse van observaties tussen 2001 en 2006.

Het sociale leven van dolfijnen – voortdurend onder water wegschietend in de driedimensionale ruimte van de eindeloze zee – is notoir moeilijk te onderzoeken, ook al omdat ze geen vaste territoria hebben. In het huidige onderzoek werden alle observaties vanaf bootjes gedaan. Als dolfijnen, die individueel herkenbaar zijn aan hun rugvin, tijdens vijf minuten van observatie binnen tien meter van elkaar waren, gold dat als een ‘associatie’, en regelmatige associaties wijzen op een alliantie c.q. ‘vriendschap’.

In de enorme Shark Bay (ongeveer even groot als het eiland Sardinië) wordt de daar permanent levende kolonie van langbektuimelaars sinds de jaren tachtig onderzocht, al die tijd onder leiding van Connor. Mannelijke en vrouwelijke dolfijnen leven er vrijwel gescheiden. Het voornaamste contact tussen de seksen bestaat uit het beruchte ‘consorteren’ waarbij drie (en soms twee of vier) mannetjes samenwerken om een vruchtbaar vrouwtje soms dagenlang en met geweld te isoleren van haar groep om seks te hebben. Het wordt wel met groepsverkrachting vergeleken.

Geweld gebruikt

Dergelijke driemanschappen zijn weer onderdeel van een jaargroep van tien à vijftien mannelijke dolfijnen van gelijke leeftijd. Soms zijn de driemanschappen constant, vaker wisselen ze regelmatig van samenstelling, binnen de jaargroep. Het derde niveau van samenwerking bestaat tussen die jaargroepen.

Bij alle vormen van samenwerking is moeilijk vast te stellen wát er precies gebeurt in het water – dat het consorteren van een vrouwtje door die driemanschappen (soms door duo’s) wordt gedaan is bijvoorbeeld nog wel te observeren, maar het geweld dat daarbij wordt gebruikt (ook tegen andere mannetjes) is alleen af te leiden uit wonden die later worden gezien bij betrokken dolfijnen.

Het dolfijnenbondgenootschap op het derde niveau is het schimmigst, maar ze lijkt te bestaan uit samenwerking van twee of meer jaargroepen tegen andere jaargroepen, bijvoorbeeld in het verjagen van ‘verstoorders’. In het PNAS-artikel is een lijst opgenomen van die allianties. De zeven leden van de PD-jaargroep worden bijvoorbeeld relatief vaak samen gezien met een of meer van de veertien leden van de KS-groep en of de drie leden van de RHP-groep.

Dat sommige jaargroepen nog maar uit drie leden bestaan, tekent de zwakte van het jaargroepensysteem, dat nogal gesloten is: nieuwe leden worden nauwelijks toegelaten. De onderlinge banden worden gelegd tijdens intensief contact in de jeugd. Die jaargroepen blijven decennia in stand, maar hoe ouder ze zijn hoe kleiner ze worden, door de onvermijdelijke sterfte onder de leden.

Mede daarom denken de onderzoekers dat het derde niveau van samenwerking is ontstaan, als aanvulling op deze kerngroep. Want in de wijdse verspreiding in de enorme baai is het sowieso niet vanzelfsprekend dat er eigen jaargroepleden in de buurt zijn, als ‘vijandige’ mannetjes van andere jaargroepen een consorteringsoperatie gaan verstoren.

Flinke verwondingen

Dergelijke schermutselingen om vruchtbare vrouwtjes komen veel voor, en kunnen tot flinke verwondingen leiden. ‘Vriendschap’ met andere groepen kan in die situatie de eigen voortplantingskansen behoorlijk vergroten, door eventuele hulp of alleen al gebrek aan vijandigheid. En dat effect van dat derde alliantieniveau is ook gezien. Niet in het directe voortplantingssucces (dat voor contacten binnen de jaargroepen overigens wel gevonden is).

Uit het huidige onderzoek blijkt dat dolfijnen die relatief vaak samen met leden van ándere jaargroepen worden gezien, gemiddeld lánger consorteringsoperaties volhouden, door meer hulp van buiten of minder agressie door anderen. Die langere consortering van een vruchtbaar vrouwtje biedt meer kans op bevruchting en dus op nageslacht.

De onderzoekers zijn er ook in geslaagd om de complexe dolfijnallianties is getallen te vangen. Terwijl de grootste jaargroep uit 14 dolfijnen bestaat, is een gemiddelde dolfijnman in de onderzochte groep ‘bevriend’ met 22 ánderen, met een maximum van 50. Als ook mannetjes meegeteld worden van buiten de onderzochte 121 dolfijnmannen (de totale populatie is 202 mannnen) en ook het (meer oppervlakkige) contact tijdens voedselzoeken, dan komen de onderzoekers zelfs tot 40 ‘vrienden’ per gemiddeld mannetje, met een maximum van 76. En dat zijn dan alleen de bewezen contacten, in een dolfijnenleven dat slechts voor een klein deel door onderzoekers kan worden geobserveerd.

De allianties van dolfijnen zijn ingewikkelder dan die van chimpansees

Chimpansees hebben ook wel onderlinge bondgenootschappen, maar niet op drie niveaus: chimpmannen werken samen in onderlinge machtscoalities én gezamenlijk binnen de eigen groep – in de jacht en in de verdediging van het territorium. De onderzoekers vinden de complexiteit van de dolfijnallianties meer lijken op die van mensen (mannen én vrouwen), met hun traditionele familiegroepen die in lokale populaties doorgaans nauw samenwerken met andere families, en ook weer nauwe regionale contacten hebben in grotere etnolinguïstische federaties.

Het bijhouden van al die sociale verbanden vereist veel cognitieve kracht, zo schrijven de onderzoekers, en ze leggen een verband met de grote hersenomvang van dolfijnen. Het encefalisatiequotiënt (hersenomvang per lichaamsgewicht) is in de dierenwereld het grootst voor mensen (7), maar dolfijnen staan op de tweede plaats, met een quotiënt (4) dat twee keer zo groot is als dat van chimpansees (2).

