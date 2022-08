Deze Amerikaanse winkelketen is in de greep van ‘memebeleggers’

Zijn de aandelen van Bed, Bath and Beyond (BBBY) nu minder dan 5 dollar waard? Of toch net iets meer dan 30 dollar? De Amerikaanse winkelketen die qua assortiment lijkt op Blokker, maar dan met veel grotere winkels, stuitert al het hele jaar hard op en neer op de beurs.

Reden? BBBY is een ‘memestock’ geworden. Dat is een aandeel waarover – net als bij videogameverkoper Gamestop – een online hype is ontstaan onder anonieme, particuliere beleggers, die zich verzamelen op internetforum Reddit.

Bij een memestock worden door de ‘apen’, zoals de Reddit-beleggers zichzelf spottend noemen, massaal aandelen gekocht. Zo kunnen ze grote beleggers dwarsliggen, die juist via shortposities mikten op een flinke koersdaling. Omdat 'Redditors' de beurskoers opkrikken door heel veel aandelen in te kopen, worden grote beleggers genoodzaakt aandelen in te kopen tegen die hogere prijs. Met grote verliezen tot gevolg: een zogenoemde short squeeze. Door de memestatus heeft de beurskoers van een bedrijf weinig meer te maken met de werkelijke waarde van het bedrijf.

Pijlen op BBBY

Bij BBBY zit aan de status van de memestock inmiddels wel een luchtje. Dat de Reddit-beleggers hun pijlen hebben gericht op de aandelen van de winkelketen komt door de activistische investeerder Ryan Cohen. Hij is een van de helden in de wereld van memestocks. Of, dat wás hij in ieder geval.

De 37-jarige Cohen, rijk geworden met een webwinkel voor dierbenodigdheden en een van de krachten achter de Gamestop-hype, meldde in maart dat hij via zijn investeringsmaatschappij bijna 10 procent van de aandelen BBBY had gekocht. In augustus kwam daar meer nieuws bij: Cohen meldde dat hij eerder in het jaar aandelenopties had gekocht waarmee hij speculeerde op nog meer koersstijging. Dat laatste nieuws zorgde deze maand voor een enorme sprong in de beurskoers, van net onder de 15 dollar naar rond de 30 dollar.

De ‘apen’ op Reddit rekenden er namelijk op dat Cohen met BBBY hetzelfde wilde doen als met Gamestop. Bij dat bedrijf is hij inmiddels president-commissaris en bemoeit hij zich actief met de strategie. Gamestop staat mede daardoor nog altijd flink hoger op de beurs dan voordat het leger Redditors zich op het aandeel stortte.

Na de inkoop van aandelen in maart bemoeide Cohen zich inderdaad met BBBY. Zo eiste hij een aangepaste strategie en heeft hij meerdere directeuren laten benoemen. Ook drong hij aan op de verkoop van dochterbedrijf Buy Buy Baby. Maar in augustus, de dag na de melding van de aankoop van aandelenopties, deed Cohen iets onverwachts. Hij verkocht al zijn aandelen in een paar dagen met flinke winst: 68 miljoen dollar. De koers van BBBY zakte flink in.

Pump-and-dump

De verliezers van die aandelenhandel? Veel van de Redditors die in Cohens zuivere intenties geloofden. Zoals een van hen schreef op het forum: „Het voelt heel naar. Alsof je oudere broer je voor lul zet op het schoolplein.” Veel Reddit-beleggers verloren niet alleen hun trots, maar ook fikse bedragen.

De actie van Cohen had veel weg van een klassieke – en strafbare – ‘pump-and-dump’

De actie van Cohen had veel weg van een klassieke – en strafbare – ‘pump-and-dump’, waarbij met nepnieuws een aandeel wordt opgepompt waarna de brenger van het nepnieuws zelf snel zijn aandelen verkoopt tegen hoge winsten. Cohen lijkt echter niks strafbaars te hebben gedaan: hij verspreidde geen nepnieuws en meldde binnen de wettelijke termijnen dat hij aandelen en de opties had gekocht. En dat hij ze weer had verkocht.

Bed, Bath and Beyond is ondanks alle Reddit-onrust veel meer dan een meme. Het bedrijf baat 950 winkels uit en heeft 55.000 werknemers. En de keten draait al jaren slecht. Het was niet voor niets dat veel shortsellers hun pijlen hadden gericht op de winkelketen. Het bedrijf heeft moeite met de overgang naar online verkoop en torst een enorme schuldenlast met zich mee.

10.000 ontslagen

Op Reddit ging het daarom de afgelopen dagen ineens inhoudelijk over de ingelaste strategie-update die Bed, Bath and Beyond voor de Amerikaanse beursopening gepland had, woensdag. De 'apen' hoopten op goed nieuws, om zo mogelijk nog wat van hun verlies goed te maken. Al werden Redditors die speculeerden over het mogelijke goede nieuws ook direct uitgelachen door anderen: het ging eerder immers helemaal niet om het slechtlopende bedrijf zelf, maar om het uitroken van shortsellers.

BBBY kondigde woensdag uiteindelijk veel ingrepen aan. De strategie wordt weer omgegooid: minder eigen merken, meer A-merken. 10.000 medewerkers moeten omzien naar een nieuwe baan en 150 slechtlopende vestigingen worden gesloten. Er zijn nieuwe leningen afgesloten, waardoor het bedrijf voorraden kan blijven aanleggen zodat snel aan de vraag van klanten kan worden voldaan, en er worden nieuwe aandelen uitgegeven – terwijl het bedrijf in de afgelopen twee jaar juist een miljard dollar had uitgegeven aan eigen aandeleninkoop tegen een toen waarschijnlijk veel hogere koers.

Dat was allemaal niet het magische goede nieuws waarop de beleggers hadden gehoopt. Het aandeel opende op de Amerikaanse Nasdaq rond de 25 procent lager, en staat nu ruim onder de 10 dollar. Voor de ‘apen’ die waren ingestapt op het hoogtepunt van de achtbaan, en nu zijn uitgestapt, is dat een verlies van meer dan 200 procent.