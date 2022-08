Dessens’ dubbelrollen bij de Groningse gaswinning lagen ingewikkeld

Door onze redacteur

Het behartigen van de belangen van de Staat bij de gaswinning stond voor hem altijd voorop. Maar de veiligheid in Groningen was niet zijn verantwoordelijkheid. Die publieke taak was belegd bij het Staatstoezicht op de Mijnen, zei Stan Dessens, jarenlang een belangrijke speler in het zogenoemde ‘gasgebouw’ waarin de oliemaatschappijen en de Staat al sinds de jaren zestig samenwerkten bij de gaswinning.

Dessens was woensdag in Den Haag opgeroepen voor een vier uur durend verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt. Hij wordt gezien als een belangrijke getuige, omdat hij in twee periodes aanschoof bij de zogenoemde Maatschap Groningen, het gremium van de ‘olies’ en de Staat waarin achter gesloten deuren de belangrijkste besluiten over de gaswinning werden genomen.

De Maatschap was geen „klef clubje” waarvan de leden zaten te „konkelefoezen” over de gaswinning, zei Dessens. „Integendeel, het was soms bikkelen.” Want het was een „verstandshuwelijk” tussen de ‘olies’ en de Staat, maar in het belang van de gaswinning, die veel geld opleverde, kwamen ze er altijd samen uit.

Dubbelrollen

Dessens zat eerst (1988-1999) als toehorend topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken bij de vergaderingen van de Maatschap, later (2006-2017) als vertegenwoordiger van staatsbedrijf EBN. Toen zat hij de vergaderingen voor. Tegelijk was hij ook nog commissaris bij GasTerra, het bedrijf dat het Groningse gas moest verkopen.

De dubbelrollen van Dessens lagen soms best ingewikkeld, bleek woensdag. Er waren dingen die hij in de Maatschap hoorde die GasTerra niet mocht weten.

Dat speelde vooral na de zware aardbeving in Huizinge, in 2012, die veel schade en ongerustheid veroorzaakte in Groningen. GasTerra legde de Maatschap een businessplan voor waarin stond dat zij in 2013 meer gas wilde verkopen dan in 2012. De enquêtecommissie wilde weten waarom de Maatschap dat plan goedkeurde en het besluit niet uitstelde tot er meer duidelijkheid was over de veiligheid in Groningen. Het SodM zou op korte termijn met een rapport komen, het gerucht ging dat de toezichthouder zou pleiten voor een forse beperking van de gasproductie, waarom werd daar niet even op gewacht?

„Een duivels dilemma”, zei Dessens. Als GasTerra had geweten dat er mogelijk een productiebeperking aan de orde was, zou zij dat volgens Europese regels bekend moeten maken. Zover was het nog niet: het SodM-rapport lag er nog niet en de minister van Economische Zaken – in die tijd Henk Kamp (VVD) – had nog niets besloten. De Maatschap keurde het businessplan dus goed.

Grote belangen

De toezichthouder pleitte in november 2012 voor een forse beperking van de gasproductie, maar zowel de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) als staatsbedrijf EBN keerde zich daar tegen.

„Ik vond dat het allemaal wel heel erg snel ging”, zei Dessens. Hij pleitte voor een „uitermate zorgvuldig proces” omdat er „hele grote belangen in het spel waren”.

Dat waren zowel internationale belangen – GasTerra was een „cruciale speler op de Europese gasmarkt” en had voor vele miljarden aan exportcontracten gesloten – als binnenlandse belangen: het gas was ook nodig voor de „voorzieningszekerheid” van Nederland.

Toen in 2013 tussentijds duidelijk werd dat de gasproductie zou uitkomen op circa 53 miljard kuub, veel hoger dan in voorgaande jaren, vond Dessens dat wel „een dingetje”, maar de verantwoordelijkheid lag volgens hem „nadrukkelijk” bij de minister, die had het goedgekeurd.

Spijt heeft Dessens vooral dat hij zich „onvoldoende rekenschap” gegegeven heeft van het „subjectieve veiligheidsgevoel” van de Groningers. „In Groningen is een gevoel van onveiligheid ontstaan, van zorg over huis en haard, en daarvan zeg ik nu: dat heeft mij onvoldoende in die tijd beziggehouden. Ik zat te veel in de groef van: het is mijnbouwschade en we kunnen het allemaal repareren.”

Het gasdossier is jarenlang een „sprookje” geweest, besloot hij zijn verhoor, „maar het is een sprookje geworden met een slecht einde. Zo had niemand het zich voorgesteld.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven