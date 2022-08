Complotdenker Micha K wacht slepend proces

Micha K. (59), recidiverend complotdenker, kondigde zijn terugkeer naar het vaderland vorige week al aan. „Het Ierse feest is afgelopen”, klonk het in een gesproken boodschap. Het was een bericht zoals hij die vrijwel dagelijks vanuit zijn gevangeniscel in het Noord-Ierse Belfast verspreidde via de website van kunstenaar Rob Scholte.

Na ruim anderhalf jaar juridisch touwtrekken is de Noord-Ierse rechtbank definitief akkoord gegaan met de door het Haagse OM gevraagde overlevering van K. „Nederland, here I come”, zei K. „Hang de vlag maar uit, maar wel de omgekeerde vlag.”

Woensdag is K. in Belfast opgehaald door de marechaussee en naar Nederland gevlogen. Hij wordt donderdag door de politie verhoord en vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het OM wil hem vervolgen voor zes gevallen van opruiing.

Het gaat onder meer om opruiing tot geweld tegen de rechtspraak, opruiing tot ontvoering van en geweld tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, en opruiing tot geweld tegen het AD. Ook al heeft K. ruim een jaar in overleveringsdetentie gezeten, gezien de ernst van de tenlastelegging is het aannemelijk dat de detentie in Nederland wordt voortgezet.

De zelfbenoemd klokkenluider wacht een slepend juridisch gevecht. Hij is verdachte in een grote strafzaak en hij moet nog zes maanden uitzitten om eerdere bedreigingen en belaging. De ex-leraar klassieke talen en voormalig medewerker bij NRC en De Telegraaf hield zich de voorbije 20 jaar bezig met de verspreiding van bloederige, exotische complotten via sociale media. Op klokkenluideronline schreef hij over een „pedofielen netwerk” van magistraten en een enkele topambtenaar. Zonder bewijs te leveren stelde K. dat de netwerkleden zich schuldig zouden maken aan „satanische kinderroof”: ze aten baby’s.

Financiële steun

Micha K. kon lange tijd rekenen op geldsteun van vader Jan en zoon Peter Poot van de firma Chipshol. Deze projectontwikkelaars en eigenaren van veel grond rondom luchthaven Schiphol voelden zich tekortgedaan door in hun ogen corrupte rechters. K. werd ingeschakeld om tegen maandelijkse betaling via internet wraak te nemen door functionarissen die Chipshol dwars zouden zitten, te beschimpen. K. werd regelmatig veroordeeld. Niet alleen voor laster en smaad, ook voor het doen van valse bommeldingen bij het ministerie van Justitie en de landsadvocaat. Alle boetes, dwangsommen en gebiedsverboden wisten K. niet van aanhoudende onrechtmatige gedragingen te weerhouden.

In 2016 werd K. in de Volkskrant „de ongekroonde koning van het gekkenhuis” genoemd. Dat pikte hij niet. Er volgde een kort geding om rectificatie te eisen. K. verloor die rechtszaak. Dat hij als complotdenker niet serieus wordt genomen, is volgens de rechtbank niet geheel onbegrijpelijk. Het komt door de „vergaande en ongefundeerde beschuldigingen die K.al jaren in niet mis te verstane bewoordingen onder de aandacht van het publiek brengt”.

Drie andere mannen

K. staat nu onder meer terecht om opruiing tot geweld tegen Bodegraven via het Red Pill Journal. Daarin werd verteld hoe hooggeplaatsten zich in de jaren 80 in Bodegraven schuldig maakten aan het vermoorden van kinderen. RIVM-directeur Van Dissel zou betrokken zijn bij de „satanische rituele kindermoorden”. Ook de lokale huisarts zou jongens hebben misbruikt.

Voor deze verhalen is geen enkel bewijs. Toch werd de begraafplaats in het dorp na uitzendingen bezocht door tientallen complotdenkers, die geloofden dat er slachtoffers van kindermisbruik begraven liggen. Het gemeentehuis werd beklad, beveiligers werden ingehuurd.

Drie andere mannen die met K. het bulletin maakten dat via sociale media werd uitgezonden – Wouter R. (54), Joost K. (44) en Hans M. (57) – zijn twee maanden geleden veroordeeld om opruiing, bedreiging en smaad. Ze maakten zich volgens officier van justitie Wieger Veldhuis schuldig aan „een orgie van verdachtmakingen”. De verdachten hebben in uitzendingen Van Dissel en de arts zonder bewijs beschuldigd deel uit te maken van „een satanisch pedofielennetwerk dat de macht krijgt door genocide op mensen, misbruik van jonge kinderen en drinken van hun bloed”, aldus de rechtbank.

Medeverdachten van K. – Wouter en Joost – kregen onvoorwaardelijke celstraffen van 18 en 11 maanden. K. moet rekenen op een zwaardere straf, omdat hij ook rechters en journalisten bedreigde. Dat is strafverzwarend. Op sociale media riep K. op het gebouw van het AD vol te spuiten met graffiti. AD-journalisten moesten „kapot” gemaakt worden. Rechters verklaarde K. eveneens tot „free targets”. Pak ze aan want anders snijden ze baby’s aan stukken, zei K.

De Haagse rechtbank die de strafzaak behandelt, stelde K. dit jaar in een civiele zaak al aansprakelijk voor een schadevergoeding van 215.000 euro aan de gemeente Bodegraven, als compensatie voor alle overlast die de complotdenkers in Bodegraven hebben veroorzaakt.