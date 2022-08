Coalitie en kabinet bereiken akkoord over begroting

De coalitiepartijen en het kabinet hebben een akkoord bereikt over de begroting voor komend jaar. Dat zeggen premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Sigrid Kaag (D66) woensdagochtend na een marathonoverleg van veertien uur. Het akkoord komt net op tijd voor de belangrijke deadline om de plannen naar de Raad van State te sturen voor advies. Woensdagavond stemt de ministerraad formeel voor de plannen.

Rutte en Kaag gingen niet in op de inhoud van de begrotingsplannen. Die worden bekendgemaakt op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Een belangrijk thema in het overleg was de ondersteuning van huishoudens in de stijgende kosten voor levensonderhoud. Volgens persbureau ANP zei Rutte hierover slechts dat de begrotingsplannen „goed zullen zijn voor de koopkracht van Nederlanders”.

De coalitie en het kabinet onderhandelen al enkele weken over de begroting. De fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwamen dinsdag om 15.00 uur bij elkaar op het ministerie van Financiën. Aan het begin van de avond schoven minister-president Mark Rutte en vicepremiers Sigrid Kaag, Carola Schouten en Wopke Hoekstra aan. Iets voor 5.30 uur woensdagochtend meldden Rutte en Kaag dat er een akkoord bereikt was. Kaag zei volgens de NOS dat de overleggen „intensief” waren. Rutte zei tegen de NOS dat de overleggen in de nacht van dinsdag op woensdag zo lang duurden omdat de vraagstukken „complex” waren.