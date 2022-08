Boeren zien na overleg met Remkes beweging bij het kabinet

Als er iets is gelukt in de missie van Johan Remkes als gespreksleider in de stikstofimpasse tussen kabinet en boze boeren, is het dát hij ze weer aan de gesprekstafel heeft gekregen. Begin augustus weigerden de meest geharnaste boerenorganisaties nog bij de gesprekken aan te schuiven. Ze vonden Remkes niet onafhankelijk genoeg en wilden eerst de stikstofplannen van het kabinet van tafel. Deze woensdag schoven ze allemaal wél aan tafel om met dezelfde delegatie van het kabinet te spreken. En ze bleven uren zitten.

Tijdens een van zijn gebruikelijke rookpauzes op de binnenplaats van het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag, zei Remkes nog vrij somber dat hij „in een wespennest” was beland. Na afloop van het bijna vier uur durende gesprek was hij een stuk optimistischer. Het begin van het gesprek, zei hij in een korte persverklaring, liep het nog „een beetje moeizaam”, maar „het klaarde heel snel op”. „Er is vooruitgang geboekt”.

Remkes kondigde aan dat er over een week of zes „een vervolg” aan het overleg tussen het kabinet en de boerenorganisaties zal zijn. En dat was precies de opdracht die hij begin juli kreeg toen hij door het kabinet voor deze klus was aangezocht. Kort na de in de agrarische sector zo slecht ontvangen stikstofbrief van 10 juni en de daaropvolgende heftige, soms emotionele en zelfs gevaarlijke boerenprotesten moest Remkes ervoor zorgen dat er „beter begrip voor elkaars positie” zou ontstaan, zodat tussen kabinet en boze boeren „weer een constructieve dialoog” gevoerd zou kunnen worden.

De hele agrarische sector

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) was „blij” dat het kabinet met „de volle breedte van de agrarische sector” had gesproken. Premier Mark Rutte (VVD) zei na afloop „heel positief” te zijn. „We gaan dingen verder uitwerken.” De premier was het gesprek zonder nachtrust ingegaan – hij had tot diep in de nacht op het ministerie van Financiën onderhandeld over extra koopkrachtmaatregelen in de begroting voor volgend jaar. Koffie, dropjes en „twee Dextrootjes” hadden hem op de been gehouden, zei hij lachend.

Inhoudelijk deed het kabinet in het gesprek een aantal handreikingen aan de boeren, waardoor ook LTO-voorzitter Sjaak van der Tak kon spreken van „een positiever houding bij het kabinet”, al had het af en toe nog wel „stevig geknetterd”.

De belangrijkste toezegging voor de boeren gaat over de manier waarop stikstofschade aan de natuur wordt gemeten. Nu wordt hiervoor de zogeheten ‘kritische depositiewaarde’ (KDW) gebruikt, de grens die aangeeft dat een bepaalde hoeveelheid stikstof in een gebied tot onherstelbare natuurschade leidt. De boeren zijn al langer ontevreden over de KDW, zij stellen dat schade aan de natuur uit meer bestaat dan stikstofneerslag. Bovendien kunnen boeren alleen iets doen aan hun eigen stikstofuitstoot en zijn zij niet verantwoordelijk zijn voor alle stikstofneerslag in natuurgebieden.

KDW’s nog niet van tafel

Het kabinet wil nu samen met de boeren onderzoeken of er „een vervangend systeem” voor de KDW kan komen, zei Remkes, die benadrukte dat de KDW’s tot die tijd „niet van tafel” zijn. Premier Rutte zei dat het kabinet „niet getrouwd is met een afkorting”, maar dat een alternatief voor de KDW wel „robuust en juridisch houdbaar” moet zijn omdat de overheid anders opnieuw in problemen kan komen met vergunningen. CDA-leider Wopke Hoekstra nam onlangs in zijn geruchtmakende interview in het AD ook al afstand van de KDW, die hij „gemankeerd” noemde.

LTO-leider Van der Tak is blij dat het kabinet wil „wegbewegen” van de KDW en zei dat een alternatief systeem de staat van de natuur „daadwerkelijk integraal” moet kunnen meten. Rutte en stikstofminister Van der Wal konden niet zeggen hoe snel de KDW kan worden vervangen, Van der Tak wil er „zo snel mogelijk” vanaf. De vraag is of een alternatief op tijd komt voor het uitwerken van de huidige stikstofplannen: als het aan Van der Wal ligt dienen de provincies uiterlijk 1 juli volgend jaar hun plannen voor het verminderen van stikstof in.

Grote twistpunten

Hoewel er duidelijk toenadering is, zijn er tussen kabinet en boeren ook nog grote „twistpunten”, zei Van der Tak. De belangrijkste is het doel van het kabinet dat de stikstofuitstoot landelijk in 2030 moet zijn gehalveerd. CDA-leider Hoekstra noemde die deadline onlangs plotseling „niet heilig”, wat tot een vertrouwenscrisis in het kabinet leidde. Maar Rutte, Van der Wal én Remkes herhaalden woensdag dat 2030 „niet ter discussie” staat.

Remkes gaat na dit voorlopig laatste gesprek zijn conclusies op papier zetten en komt in de loop van september met een advies. Tot die tijd voeren de boeren geen verdere acties, bevestigden ze woensdag. Daarmee is het Remkes gelukt de grote onrust onder boeren enigszins te dempen.

Zelfs de meer radicale boerenorganisaties hadden woensdag na het gesprek lovende woorden voor de bemiddelaar. Mark van den Oever, leider van Farmers Defense Force (FDF), vond dat Remkes zich „behoorlijk onafhankelijk” had opgesteld. Remkes zelf grapte dat geen van de boerenorganisaties met „een motie van wantrouwen” was gekomen.

Of Remkes echt voor een grote doorbraak kan zorgen, zal volgende maand blijken. Voor Agractie-voorman Bart Kemp hangt dat vooral van het kabinet af. „Hun veranderende houding moet nu omgezet worden in daden.”