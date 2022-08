Achter het hek van Ter Apel stond een handjevol mensen naar het schouwspel aan de talkshowtafel te kijken

Met al die expliciete beelden zal het vast niet kunnen, maar toch zou ik BNNVARA in overweging willen geven de volgorde van de dinsdagavond-programma’s om te draaien. Eérst Sekskliniek en dán Vier handen op één buik. Beginnen met het ‘adviesprogramma’ en daarna de ‘reality’ om te laten zien wat er gebeurt als je niet luistert. In mijn programmering hadden we dan eerst vijf twintigers de televisie-kliniek zien bezoeken. Twee van hen, jongens, vonden condooms „onpersoonlijk” dan wel „kut”. Dus wat kwamen ze bij Soa-arts Menne doen? Testen op geslachtsziektes. Stoer. Twee ‘patiënten’ kwamen met orgasme-problemen. Eén meisje, Merel, zei tegen huisarts Leroy dat ze nagenoeg niets meer voelde tijdens de seks met haar vriendje, ze was bang dat er iets „stuk” was. Een ander, de non-binaire Maart, zei tegen sekscoach Inge dat er „daar beneden” iets niet lukte, althans niet als er iemand anders bij was.

Blijkbaar zijn seksproblemen ook oneerlijk verdeeld over de seksen. O ja, er kwam nóg een jongen, Jason, biseksueel, en zijn grootste probleem was de grootte van zijn piemel. De sekscoach liet met houten poppen zien hoe hij zijn lengte linksom dan wel achterom kon benutten. Handig. Ondertussen bleef ik me afvragen waarom deze twintigers zich leenden voor dit programma. Het is netjes gemaakt hoor, daar niet van, en misschien willen ze met hun deelname echt iets betekenen voor anderen. Maar hallo zeg, het fragment waarin Merel ronduit zegt dat haar „clitoris gevoelloos” is, heb ik wel dertig keer voorbij zien komen in de aankondigingen vooraf. Ongevoelig maakt niet onkwetsbaar, toch?

De aflevering van Vier handen op één buik van gisteravond bewees onbedoeld het nut van een programma als Sekskliniek en van condooms. Twee twintigers, met samen vijf kinderen. Meli (20) is in verwachting van haar derde en vierde kind, de 21-jarige Geronimo heeft nog een kind met een andere moeder. Met de bus naar het ziekenhuis omdat ze wat geks voelt. Bevallen met 27 weken, twee mini-mensjes in de couveuse. Godlof een nieuw huis toegewezen krijgen, verhuizen met de tram. Hulpmoeder Kim Kötter regelt een stage voor haar op een basisschool, ze mag haar baby’s meenemen. Dankbare blijdschap bij Meli. Zoiets liefs heeft nog nooit iemand voor haar gedaan.

Niet hun probleem

Op het veldje buiten het asielzoekerscentrum van Ter Apel, waar normaal gesproken een paar honderd asielzoekers overnachten, stond gisteravond de buitenstudio van Op1. In een halve dag gepiept. De buitenslapers sliepen voor één nachtje elders. Kon ook geregeld worden. Aan tafel de locatiedirecteur, de COA-baas, een CDA-raadslid, de eigenaresse van een dameskledingzaak uit Ter Apel en PvdA-kamerlid Kati Piri. Allemaal zeiden ze wat ze al weken zeggen en soms jaren. Er is een probleem met aanloop, toeloop en doorloop van hulpzoekende mensen. Een lándelijk probleem, niet alleen het hunne. Aan tafel geen staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) om een begin van een oplossing te verkondigen. Ook geen asielzoekende binnen- of buitenslapers trouwens. Ja, achter het hek stond een handjevol mensen naar het schouwspel aan tafel te kijken.

Twee voormalige vluchtelingen en Roos Ypma van opvangorganisatie MiGreat zaten eerst ook aan die tafel. Daarna konden ze alleen vanaf de tweede rij zinnige dingen roepen, als het koor in een tragedie. Mohammed Saadulla, voormalig asielzoeker in Ter Apel, nu voor Artsen zonder Grenzen terug in het kamp: „Als we een tv-studio kunnen opzetten in een dag, waarom kunnen we dan geen noodopvang bouwen?” Hij is dokter, en een dokter leert: „Treat first what kills first.” Eerst schone bedden, wc’s en bescherming tegen de vier elementen. Dán praten over wie er mogen doorlopen.