Aangepaste Covid-19-vaccins goedgekeurd door Amerikaanse medicijntoezichthouder

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft aangepaste Covid-19-vaccins goedgekeurd die beter beschermen tegen de nieuwste Omikronvarianten BA.4 en BA.5. Omdat die subvarianten zo verschillen van het originele coronavirus, hebben de producenten Moderna en Pfizer/BioNTech de vaccins aangepast. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder op het gebied van medicijnen woensdag bekendgemaakt.

De huidige coronabesmettingen in de Verenigde Staten worden in de meeste gevallen veroorzaakt door de nieuwe twee Omikronsubvarianten. Naar verwachting zullen de besmettingen in de herfst en winter verder oplopen. Nu de FDA de nieuwe vaccins heeft goedgekeurd, zal de Amerikaanse regering een nieuwe boostercampagne beginnen. De VS hebben momenteel al 171 miljoen doses van de bijgewerkte vaccins klaarliggen. Het aangepaste vaccin van Pfizer/BioNTech is goedgekeurd voor mensen van 12 jaar en ouder. Dat van Moderna is goedgekeurd voor mensen vanaf 18 jaar.

„Nu we het herfst- en winterseizoen ingaan, met kans op een grotere verspreiding van SARS-CoV-2 op scholen en op het werk, is het belangrijk om bij te blijven met vaccins als eerste verdedigingslinie tegen COVID-19”, zegt de directeur van Pfizer/BioNTech in een persbericht. Als het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding CDC donderdag de aangepaste vaccins ook goedkeurt, zouden de boosterprikken al vanaf volgende week beschikbaar zijn. Donderdag spreekt ook het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zich uit over aangepaste coronavaccins.

Lees ook: De corona-zomergolf zwelt aan. Zijn de vaccins nog goed genoeg?