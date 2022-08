Natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk. Door klimaatverandering neemt in sommige delen van de wereld het brandseizoen (de periode in het jaar dat er kans is op natuurbranden) toe. Zoals in het mediterrane gebied, het zuidelijk deel van de Amazone en de westkust van de Verenigde Staten. Ondanks die toegenomen kans liep tussen 2001 en 2019 het jaarlijks verbrand oppervlak in het Middellandse Zeegebied terug, zo schreven onderzoekers afgelopen april in het wetenschappelijk tijdschrift Review of Geophysics. Die trend is dit jaar, en ook vorig jaar, doorbroken.

Foto Philippe Lopez / AFP