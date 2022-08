Voormalig inspecteur-generaal doet boekje open: ‘Het was Sovjet-achtig’

Een minister die adviezen van de toezichthouder in de wind sloeg, topambtenaren die de toezichthouder op het matje riepen en heimelijke opnames die werden gemaakt van vertrouwelijke gesprekken. Met een monotone stem deed Jan de Jong, voormalig inspecteur-generaal bij het Staatstoezicht op de Mijnen (2003 – 2014), dinsdag in een drie uur durend verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag een opzienbarend boekje open over zijn ervaringen in het Groningse gasdossier.

Na de beving in Huizinge in 2012 vond er volgens De Jong „een paradigmawisseling” plaats – de bevingen leidden niet alleen tot kleine schade aan huizen, maar ook tot onveilige situaties voor bewoners. „Die paradigmawisseling kwam alleen door ons onderzoek en door niemand anders”, zei De Jong dinsdag. Veiligheidswaarschuwingen van andere instituten zoals kennisinstituut TNO, gaswinner NAM en het KNMI bleven uit volgens De Jong: „Wij waren de roepende in de woestijn.”

De Jong presenteerde het SodM-onderzoek naar de beving in Huizinge aan toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). „Ik zei tegen hem dat hij onmiddellijk moest optreden” – de gaswinning moest „zoveel als realistisch mogelijk” omlaag. Volgens De Jong sprak Kamp van „groot bier” en zou de minister het met de coalitie bespreken. Kamp besloot tot veertien onderzoeken, die een jaar in beslag namen.

Productie op hoogste niveau

De ‘paradigmawisseling’ betekende overigens niet dat het productieniveau werd verlaagd. Kamp besloot in 2013 de gaswinning te verhogen naar het hoogste niveau sinds halverwege de jaren zeventig, vertelde De Jong. „Daarvoor waren een strenge winter en een lage productie uit de kleine gasvelden de reden. Maar het was geen koude winter, we konden dat jaar – en dat weet ik als liefhebber van schaatsen – maar één dag schaatsen. En de productie van de kleine velden was als gepland.”

De Jong merkte in die jaren dat het SodM „als buitenstaander” werd weggezet. Toen hij in een NRC-interview waarschuwde voor mogelijke bevingsschade in de stad Groningen werd hij op het matje geroepen door de topambtenaar van Economische Zaken, Maarten Camps. „Hij vond dat we te actief met de pers bezig waren. Het contact met Camps was heel gespannen, hij maakte zich ontzettend zorgen over de communicatie.”

En daar bleef het niet bij. Na een gesprek tussen zijn woordvoerder en die van het ministerie en de NAM, kreeg De Jong van Camps een transcript voor ogen. Het was het uitgeschreven gesprek tussen de woordvoerders. Weet mijn woordvoerder wel dat het gesprek was opgenomen, vroeg De Jong aan Camps. De ambtenaar zelf weet niet van wie de opnames zijn. De Jong vermoedt dat de NAM heimelijk opnames had gemaakt. „Ik ben boos weggelopen, ik vond dat verschrikkelijk. Het was bijna Sovjet-achtig.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Ook vragen over onafhankelijkheid van TNO in gasdossier