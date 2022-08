Verkeersdrukte door treinstakingen, ook woensdag legt NS-personeel werk neer

NS-personeel staakt woensdag voor de vijfde dag vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen, ditmaal in Zuid- en Oost-Nederland. Ook in andere delen van het land kan het zo zijn dat reizigers langer dan normaal onderweg zijn of vaker moeten overstappen. Reizigers kunnen ‘s ochtends nog hinder ondervinden van de NS-staking in Midden Nederland deze dinsdag: mogelijk staan niet alle treinen op de juiste plek. De impact op internationale treintrajecten wordt nog onderzocht.

De staking van dinsdag heeft ook gevolgen buiten het spoor. Volgens de ANWB stond op het hoogtepunt van de avondspits, omstreeks 17.30 uur, zeker 695 kilometer file, vermoedelijk omdat meer reizigers de auto namen bij gebrek aan spoorvervoer. Dat is veel, maar geen record: op Hemelvaart stond op één moment zeker 1.120 kilometer file. Deze dinsdag stond „verreweg de grootste drukte” in Midden-Nederland op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A27 tussen Utrecht en Breda.

Met een stakingsestafette leggen medewerkers per regio beurtelings het werk neer. De spoorvakbonden van FNV, CNV en VVMC eisen onder meer loonstijging en werkdrukverlaging. De NS zegt dat niet te kunnen betalen omdat het bedrijf kampt met lagere inkomsten vanwege het lage aantal reizigers. Als het conflict niet wordt opgelost komt er een landelijke staking, hebben de vakbonden gezegd.

Een oplossing voor het geschil tussen de NS en de vakbonden lijkt vooralsnog ver weg. Volgens de FNV heeft de NS geen toenadering gezocht sinds het verlopen van het door de vakbonden gestelde ultimatum, ruim twee weken geleden. „Onderhandeld wordt er nu niet”, vertelde een FNV-woordvoerder dinsdagochtend aan NRC. „De bal ligt nu toch echt bij de NS. Kennelijk is dat besef bij de directie nog niet ingedaald.” Bij de NS ligt de focus nu vooral op de stakingsdagen, niet op onderhandelingen, vertelde een woordvoerder. „Maar de deur staat bij ons altijd open.”