Tv maken voor de TikTok-generatie

Noem hem „Head of Kids”, zegt Robert Fortuijn, „net als in Engeland”. Als genremanager is Fortuijn verantwoordelijk voor de kinderprogrammering van de publieke omroep, van oudsher een speerpunt van de NPO. Er gaat veel veranderen, het komende seizoen. De NPO gaat kijkers expliciet opzoeken op de sociale platforms waarop zij actief zijn. Voor de seizoenspresentatie van de omroep, die deze dinsdag in Hilversum plaatsvond, vertelt Fortuijn wat dat voor de kinderprogrammering betekent en wat voor programma’s hij de komende maanden te bieden heeft.

Genremanager Robert Fortuijn Beeld NPO

Bijzonder is Lampje, een serie over een vuurtorenwachtersdochter en een zeemeerminnenzoon. Volgens Fortuijn is het de duurste Nederlandse kinderserie ooit, met een budget van drie miljoen euro voor vier afleveringen. „Zo’n unieke serie kan Zapp maar één keer in de paar jaar doen. Ooit was de serie bedacht als een samenwerking tussen Netflix en de NPO, maar dat liep op niets uit. Nu brengt de omroep het zelf.

Mede omdat de tv-kijker almaar grijzer wordt, en het kijkgedrag verandert, voert de omroep het „integraal programmeren” in. Niet langer is het vullen van tv-zenders het uitgangspunt. Eerst worden de programma’s bedacht, daarna kijkt de omroep pas op welke platforms die zullen landen. Bij voorkeur natuurlijk op meerdere platforms: op televisie, bij streamingdienst NPO Start én op sociale media. Dit nieuwe beleid wordt ingevuld door genremanagers, die ieder een genre beheren (drama, journalistiek, amusement, etc.).

Terugkeer van Waku Waku

Fortuijn was eigenlijk een voorloper in dit nieuwe model. Voor kinderen moet je vanzelfsprekend niet alleen op tv aanwezig zijn, maar ook op sociale media. „Kinderen hebben het druk, met school, gamen, de socials. We moeten op hun tijdlijn zien te komen.” Op Instagram en YouTube komt de omroep in november bijvoorbeeld met Tofi’s Tori: een dramaserie over de slavernij in de vorm van een vlog van een 19de-eeuws slaafgemaakt meisje. „Op die manier breng je het verleden heel dichtbij de kijkers.” Deze serie, die in Suriname wordt opgenomen, komt niet op televisie, alleen op YouTube en op het eigen online Zapp-platform. Op sociale media komt de vlogvorm het beste tot zijn recht.

Fortuijn: „We beschouwen YouTube als het schoolplein waar je alle kinderen kunt vinden. Daar moeten wij dus ook zijn. Tegelijk proberen we ze met verwijzingen, de belofte van méér aanbod, naar onze eigen platforms te krijgen. Dat lukt aardig: van onze YouTubekijkers gaat één op de tien naar Zapp.nl. Het grote voordeel van online video vindt Fortuijn dat je meer interactie hebt met de kinderen. Als voorbeeld noemt hij Space Challenge met André Kuipers, over een ruimtereis naar Mars. Kinderen kunnen meedoen via de Zapp-app, die bijhoudt waar ze zijn in het programma.

Reguliere televisie helemaal loslaten is volgens Fortuijn niet aan de orde. „Televisie blijft ook voor kinderen het dominante medium met het grootste bereik.” De kijktijd van kinderprogramma’s op tv is honderd miljoen kijkuren per jaar. Op YouTube 29 miljoen. Daarom programmeert hij iedere dag op televisie „familiale programma’s” die de kinderen met hun ouders kunnen zien. Hij noemt als voorbeeld de terugkeer van Waku Waku, een dierenquiz uit de jaren 1990. „Er zijn nog steeds mensen die de hele begintune kunnen meezingen.”

Hoogtepunten van het nieuwe tv-seizoen Om te kunnen opboksen tegen streamingdiensten als Netflix, zet de publieke omroep in op dure series. (Ter relativering: de nieuwe Amazonserie The Rings of Power kost meer dan het complete jaarbudget van de hele publieke omroep bij elkaar.) Opvallend en nieuw is kinderserie Lampje over een vuurtorenwachtersdochter en een zeemeerminnenzoon(2 jan, NPO3). We kijken ook uit naar De Stamhouder (1 januari, NPO1), naar het gelijknamige boek van Alexander Münninghoff over zijn kleurrijke familie: oma was een Russische gravin, opa spioneerde voor de geallieerden, vader zat bij de SS. Opvallend is de toegenomen aandacht voor gemarginaliseerde groepen. De Bijlmerramp – in 1992 stortte een vliegtuig neer op twee Amsterdamse flats – wordt herdacht met allerlei programma’s, met onder meer de dramaserie Rampvlucht (29 sept, NPO1) en de documentaire Een gat in mijn hart van Akwasi. In Breuklijnen (26 sept, NPO2) bezoekt Sinan Can de vier meest beruchte wijken van Europa. Poldermocro’s (13 sept, NPO3) gaat over de identiteitscrisis van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Deelnemers en presentatoren van spelshow De Bodyguard. Omroep WNL De aankomende serie Lampje, over een vuurtorenwachtersdochter en een zeemeerminnenzoon, is volgens de NPO de duurste Nederlandse kinderserie ooit. Beeld NPO Matthijs van de Sande Bakhuyzen in De Stamhouder. Beeld AvroTros In Rampvlucht wordt de Bijlmerramp van 1992 herdacht. KRO-NCRV In De Invasie van België doet PowNed de Tiendaagse Veldtocht van 1831 over. Powned Still uit de zesdelige serie Poldermocro’s. BNNVARA Amusement behoort niet tot de taken van de publieke omroep, en ligt vaak onder vuur omdat luchtig vermaak NPO1 te zeer op een commerciële zender doet lijken. Maar, zo betogen de omroepbazen, met amusement kan de omroep wel „lastiger te bereiken groepen” (iedereen onder de zestig) binnenhalen. Dit seizoen krijgen we daarom de spelshow De Bodyguard (31 aug, NPO3). Tien kandidaten strijden tegen elkaar om bodyguard te worden. De Tiendaagse Veldtocht van 1831 wordt overgedaan door PowNed in De Invasie van België. De beschrijving van het programma is opmerkelijk: „Avontuurlijk spelprogramma waarin tien BN’ers de Vlaamse bevolking met vernederende opdrachten willen onderwerpen.”

Journalistiek bij de NPO ‘De betrouwbaarheid staat onder druk’

Tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep, dinsdag in Hilversum, was de moeilijkste vraag voor Gijs van Beuzekom. De genremanager journalistiek werd gevraagd wat hij kon doen aan het groeiende wantrouwen in de nieuwsvoorziening van de NPO. „De betrouwbaarheid staat onder druk”, gaf hij toe. „Daarom moeten we transparanter zijn.” Hij wil dat journalisten beter laten zien hoe ze tot hun verhaal komen. „Verder moeten de feiten kloppen.” De omroep wil zijn programma’s niet alleen tonen op tv, maar ook steeds meer online: via eigen platform NPO Start en via sociale media. Zo begint onderzoeksprogramma Pointer een online afdeling die feiten checkt: Pointer Checkt. Actualiteitenrubriek Nieuwsuur krijgt een online afdeling, Nieuwsuur Ophef, die zich toelegt op het doorlichten van complottheorieën. Op een filmpje relativeerde een medewerker het nut: „Overtuig je hiermee de kijkers, of stuur je ze rechtstreeks in de armen van complotdenkers?” De nieuwe bestuursvoorzitter van de NPO, Frederieke Leeflang, vult na afloop van de presentatie aan: „Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat de feiten kloppen en dat we het gesprek in de samenleving gaande houden. Ook het wantrouwende gedeelte van de bevolking heeft behoefte aan betrouwbare informatie.” Onlangs gaf Leeflang omroep Ongehoord Nederland een boete voor het verspreiden van desinformatie. Als reactie heeft nieuwsrubriek Ongehoord Nieuws zich omgedoopt tot ‘opinieprogramma’. Mogen ze nu wel alles zeggen? „Maakt niet uit. Ook opinieprogramma’s vallen onder journalistieke code. Het moet feitelijk wel kloppen.”