Tame Impala trakteert op een twee uur durende trip (die nog wel even nazindert)

Vooraf klinkt een waarschuwing: vanaf een enorm scherm heet een vrouw in een witte jas alle bezoekers van de uitverkochte Afas Live welkom bij The Slow Rush-tour van Tame Impala. Maar terwijl de onderzoekster de werking van de zogeheten experimentele ‘time therapy treatment’ probeert uit te leggen, begint het beeld te vertragen en te beven. „Let op”, weet ze nog net uit te brengen, vlak voordat ze verandert in een stotterend monster dat afbrokkelt en in roze en paarse pixels uiteenvalt: „Het effect kan 48 uur duren, maar dat is niets om je zorrrgen overrrr te maaa…ke…nnn...”

Het zijn ware woorden, want de twee uur durende trip die volgt, zal inderdaad nog wel een paar dagen nazinderen.

Tame Impala staat als zeskoppige band op het podium, maar is eigenlijk een eenmansproject van de Australische wonderboy Kevin Parker (36). De psychedelica-soundtracks die de zanger-gitarist-bassist-toetsenist-drummer-en-bovenal-geniaal-audiofiel in elkaar knutselt, klinken niet alleen alsof hij als kleuter in een ketel met Grateful Dead, Pink Floyd en The 13th Floor Elevators is getuimeld, maar sindsdien ook stiekem van alle woestijncactussen heeft lopen snoepen.

Futuristisch

Toch zijn de vier albums die Parker in twaalf jaar uitbracht allesbehalve retro, maar juist futuristisch. De mooiste regel uit de hit ‘Elephant’ – een shuffelende stoomwals van ronkende gitaren – zou een passende metafoor voor zijn muzikale ontwikkeling kunnen zijn: „He pulled the mirrors off his Cadillac ’cause he doesn’t like it looking like he looks back.” Precies zo is Parker plankgas weggescheurd van de traditionele psychedelische rock en steeds dichter bij elektronica en dance uitgekomen. Steeds meer zijn loeiende gitaren verdrongen door suizende synthesizers en pulserende beats. Van zijn stem metselt hij verschillende lagen zang die hij met vocoders en fazers vervormt tot een soort koor van marsmannetjes overblijft. En wonder boven wonder levert dat zeer aanstekelijke, dansbare popnummers op.

Eenzaam in de studio mag Parker dan een oppergod zijn, op het podium is hij een schuchtere knul die soms onwennig rondschuifelt, nonchalant met een plastic beker in de hand de donkerbruine haren uit zijn ogen wrijft en beleefd een fan bedankt die hem een shirt met de tekst ‘You look peachy’ toewerpt. De toeschouwer bij wie hij haastig de tekst van zijn monsterhit ‘Let It Happen’ op de arm heeft gekalkt raadt hij zelfs nadrukkelijk af er géén tattoo van te laten maken: „Dat wordt niet mooi.”

Maar aandoenlijke antiheld of niet: het boeit allemaal niets. De muziek doet haar werk en het spetterende bombardement aan flitsende lasers en hallucinerende beelden (knipperende ogen, lava-landschappen, langsrazende wolken, uit elkaar spattende golven) en een zwevende lichtcirkel (die aanvankelijk als gouden aureool boven de band hangt, maar al snel vlak langs de muzikanten scheert) maakt de collectieve hypnose onontkoombaar. Nu alleen nog wakker worden.

Rock Tame Impala Gehoord: 29/8, AFAS Live, Amsterdam. Herhaling: 30/8 en 31/8, aldaar (uitverkocht). ●●●●●