Bij het opschonen van archiefdozen vind ik een klein, ogenschijnlijk handgeschreven pamfletje: „De wereld is eindig. Een kleine bol, een beperkte hoeveelheid energie. Ze wordt uitgeknepen als een citroen. Eerst steenkool, dan olie, gas, straks kernenergie. De rommel wordt achtergelaten. Er wordt roofbouw gepleegd op een ontstellende en onverantwoordelijke manier. Grijp de strohalm voor het te laat is!” De tekst grijpt me aan. Het pamflet van actiegroep Strohalm zal zo’n vijftig jaar oud zijn. Vijftig jaar! Zijn er nog wel strohalmen over?

