Steeds meer huishoudens noodgedwongen aan een variabel energiecontract

Steeds meer mensen sluiten noodgedwongen een variabel energiecontract af. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde analyse van markttoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarmee voelen zij schommelingen op de energiemarkt sneller in hun portemonnee, omdat aanbieders prijsstijgingen- of verlagingen meteen kunnen doorvoeren. In een half jaar steeg het percentage huishoudens met zo’n contract van 50 naar 56 procent; dat komt neer op circa 400.000 extra huishoudens.

In veel gevallen laten huishoudens niet vrijwillig hun vaste energiecontract los. Bij zo’n contract betaalt de consument een vast termijnbedrag, waarna jaarlijks het onder- of oververbruik wordt verrekend. Volgens ACM voelen aanbieders steeds minder voor die constructie. De energieprijzen fluctueren door de onrust op de energiemarkt zodanig dat het te riskant is om voor langere tijd inkoopprijzen vast te leggen. Huishoudens die uit hun vaste energiecontract lopen, moeten daardoor noodgedwongen overstappen op variabele tarieven.

De fluctuerende gasprijzen zijn in heel Europa reden tot zorg. Om de prijsstijgingen te compenseren maakte het kabinet tot nu toe zo’n zeven miljard euro vrij, onder meer besteed aan verlaging van de btw op gas en stroom. Mede om kosten te besparen probeert een deel van de Nederlanders zijn gasverbruik te dempen. Dat is het afgelopen half jaar gelukt: in de eerste zes maanden van 2022 werd een kwart minder gas verbruikt in Nederland dan het eerste halfjaar van 2021, aldus het CBS dinsdag.