Philips breidt terugroepactie beademingsapparaten uit

Philips roept nog eens 1.700 beademingsapparaten terug omdat deze mogelijk verontreinigd plastic bevatten, zegt een woordvoerder van het bedrijf dinsdag na berichtgeving van het Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA). Philips breidt hiermee de eerdere terugroepactie van de 43 zogeheten Bipap-apparaten uit naar 1.700. Uit Nederland worden geen verkeerd geproduceerde Bipap-apparaten teruggehaald, omdat deze hier volgens de woordvoerder niet geleverd zijn.

Vorig jaar april werd in 43 beademingsapparaten die de fabriek al hadden verlaten verontreinigd plastic in de motor geconstateerd. De 43 apparaten werden in juni al teruggeroepen, maar Philips wil uit voorzorg nu in totaal 1.700 apparaten terughalen. Deze hebben mogelijk een verkeerde motor, waarin chemische stoffen vrij kunnen komen. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten als duizeligheid en misselijkheid, maar kan volgens de FDA ook giftige of kankerverwekkende effecten hebben. Het plastic kan er daarnaast voor zorgen dat het apparaat plotseling stopt te werken. Tot op heden zijn bij de FDA geen gevallen van overlijden of ernstige gezondheidsschade bekend.

Philips heeft al langere tijd problemen met de veiligheid van beademingsapparaten. Het bedrijf is vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s bezig met het vervangen van vijf miljoen slaapapneu-apparaten. Hierover spreekt het bedrijf over een schikking met het Amerikaanse Openbaar Miniserie, zo werd bij de presentatie van de teleurstellende halfjaarcijfers bekend. De Bipap-apparaten behoorden al tot de selectie van deze gigantische operatie in meer dan honderd landen. Maar de risico’s die deze specifieke apparaten met zich meebrengen zijn nu uitgebreid. Niet alleen kan het zijn dat het polyester-polyurethaanschuim kapot gaat, er kan ook een verkeerde motor zijn geplaatst.

De affaire met de beademingsapparaten is de grootste van een reeks aan kwesties waar het zorgtechnologiebedrijf momenteel mee worstelt. Inflatie en leveringsproblemen door corona-lockdowns in China zorgen voor kostenstijgingen en vertraagde productie. Topman Frans van Houten maakte onlangs bekend vervroegd terug te treden. De beurswaarde van Philips is intussen flink teruggelopen; het bedrijf zag zo’n 20 miljard euro aan beurswaarde verdampen.