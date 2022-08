Ook achterban CDA ontevreden over asielkoers

Tientallen CDA-leden uiten kritiek op de asiel- en migratiekoers van de partij. Dat doen ze in een brief die gericht is aan onder meer politiek leider Wopke Hoekstra en is ondertekend door zo’n zeventig raadsleden, wethouders en bestuurders, meldt het Nederlands Dagblad dinsdag.

In de brief wordt verwezen naar het interview dat Hoekstra onlangs had met het AD. Naast uitspraken over de stikstofplannen, zei hij daarin onder meer dat de migratie „fors” omlaag moet. Daarmee, vinden de ondertekenaars, schuift Hoekstra de verantwoordelijkheid van de problemen af op vluchtelingen. „Het lijkt logisch om de mensen die hier naartoe komen als schuldigen aan te wijzen. (…) Maar het is niet de schuld van de vluchteling dat wij geen bed voor hem of haar kunnen regelen.”

Kritiek op asielakkoord

De initiatiefnemers van de brief vinden dat de landelijke top van het CDA te weinig luistert naar de achterban. Bij partijcongressen zijn verschillende resoluties aangenomen over thema’s die gaan over vluchtelingen en migratie. „Ondanks dat deze resoluties met grote meerderheden aangenomen werden, hebben we hier heel weinig effect van gezien.” Ook leden van coalitiepartij ChristenUnie schreven onlangs een kritische brief naar hun partijtop vanwege het asielbeleid. De VVD houdt dinsdagavond een ledenvergadering.

Lees ook: Partijleden CU en D66 kritisch op asielafspraken van het kabinet

Het kabinet bereikte eind vorige week een asielakkoord, samen met de provincies, het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er komt extra geld voor onder meer noodopvang en huisvesting van twintigduizend statushouders, maar de afspraken moeten ook de instroom van asielzoekers beperken en daarmee de overvolle asielzoekerscentra ontlasten. Zo komen alleen statushouders die een woning hebben, in aanmerking voor gezinshereniging. Die afspraak ligt gevoelig bij de achterban van zowel ChristenUnie, D66 als het CDA. Ook het besluit om het aantal vluchtelingen dat Nederland volgens de ‘Turkije-deal’ opneemt te verminderen, valt slecht.