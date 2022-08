Oekraïners zijn ook welkom in Yersekes woonunits, de ‘andere vluchtelingen’ veel minder

Niet lang geleden stond er een gefrustreerde man op de stoep bij camping Zon & Zee in het Zeeuwse Yerseke. Sinds hij weet dat de gemeente in zijn buurt woonunits voor Oekraïense vluchtelingen wil bouwen, overweegt de man zijn huis te verkopen. Hij vroeg aan eigenaar Stephan van der Linden of de Oekraïners echt niet op de camping konden blijven. De man is bang dat zijn woning in waarde afneemt als er straks niet alleen Oekraïense, maar bijvoorbeeld ook Syrische en Afghaanse vluchtelingen naast hem komen wonen.

Op camping Zon & Zee zijn zo’n zeventig Oekraïense vluchtelingen opgevangen. NRC volgt camping, dorp en de Oekraïners sinds maart. Dit is de zevende aflevering.

Sinds maart verblijven er Oekraïense vluchtelingen in stacaravans op camping Zon & Zee. Inmiddels zijn dat er zo’n zeventig, ze krijgen hulp van een grote groep vrijwilligers uit het dorp. Eerder dit jaar sprak de gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, met de camping af dat de Oekraïners tot het einde van het jaar mogen blijven.

De stacaravans zijn niet geschikt om de winter in door te brengen, dus moet er voor die tijd een andere opvanglocatie komen. In december verhuizen de Oekraïners daarom – als de plannen worden goedgekeurd door de gemeenteraad – naar woonunits op een sportveld aan de andere kant van het dorp.

Omwonenden voelden zich eind juli overvallen door de brief van de gemeente waarin de plannen werden aangekondigd, vertelt een buurtbewoonster. Volgens buurtbewoner Piet, die uit angst voor negatieve reacties niet met achternaam in NRC wil, voelt het alsof de plannen hen „door de strot worden geduwd”. Ook vinden ze het vreemd dat slechts de buurt rondom het sportveld een brief ontving, terwijl het volgens hen juist heel Yerseke, zo’n zevenduizend inwoners, aangaat. „Een beetje sneaky.” Ze begonnen een petitie om het dorp te informeren en hun bezwaren kenbaar te maken. Die is bijna 450 keer ondertekend.

Ondertekenaars zeggen dat door de bouw van de woonunits een van de laatste speelplekken voor de Yersekse jeugd verloren gaat. De units komen precies tegenover een bejaardentehuis te staan, waardoor ouderen straks hun dagelijkse ommetje niet meer zouden kunnen maken. De woonunits worden zes meter hoog, waardoor de vluchtelingen „direct” in de tuinen kunnen kijken. Omwonenden maken zich zorgen over hun privacy.

We zijn bang dat er straks 25-jarige testosteron-bommen in de woonunits komen te wonen Piet Yersekenaar

Volgens Wim Huissen, die in Reimerswaal verantwoordelijk is voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen, waren de opties voor een nieuwe opvanglocatie beperkt. Andere mogelijkheden waren een voormalig zorgcentrum en een parkeerterrein, maar die zijn geen eigendom van de gemeente en dus moeilijker in te zetten als opvanglocatie. Huissen: „Dat kost simpelweg veel meer tijd en ook geld. En de tijdsdruk is hoog.” Het sportveld is van de gemeente en ligt voor de Oekraïners gunstig – dicht bij scholen en openbaar vervoer.

Als het aan de camping had gelegen, waren de Oekraïners daar gebleven, zegt eigenaar Van der Linden. Hij en zijn compagnon waren, voor het geval de gemeente toch geen opvang zou regelen, al plannen aan het maken om de caravans te „verpakken voor winter”. De camping is gehecht geraakt aan de Oekraïners. Voor algemeen coördinator Maria Cromwijk is het zelfs „een beetje verslavend” om ze te helpen.

Maar net als de gemeente zagen de Oekraïners het niet zitten de winter in stacaravans door te brengen. Een deel van hen verblijft al sinds maart op de camping, en heeft toen kou geleden omdat de caravans niet voldoende verwarmd konden worden, vertelt pastoraal werker Mart Boone, die de vluchtelingen geestelijk ondersteunt. De afgelopen maanden waren sommigen daarom een beetje onrustig. Ze wilden weten hoe hun toekomst in Yerseke eruit zou zien.

Begin juli bezocht Wim Huissen de camping om de Oekraïners te informeren over de plannen. Hij had de bouwtekening een aantal keer voor hen uitgeprint „om te bewaren”. Na de bijeenkomst in de campingkantine, die helemaal vol zat, waren de Oekraïners volgens Boone en Cromwijk enorm opgelucht.

Kopje koffie

Het is niet de eerste keer dat er in Yerseke ophef is over de opvang van vluchtelingen. In 2016 werd het huis van gemeenteraadslid Andries Jumelet (ChristenUnie) en zijn vrouw Anneke met eieren en zwaar vuurwerk bekogeld, nadat zij hadden geopperd Syrische vluchtelingen in het dorp op te vangen. Een paar maanden geleden keken de twee met „blije verwondering” maar ook met „verbazing” naar camping Zon & Zee, waar dorpsbewoners in de rij stonden om Oekraïense vluchtelingen te helpen.

Ook nu zit Jumelet midden in het oproer. Hij en zijn vrouw wonen dicht bij het sportveld en hebben daarom ook een brief gekregen. Een aantal buren stond onlangs bij hem voor de deur vanwege zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad. Ze wilden horen hoe hij over de plannen denkt, en hun eigen bezwaren en emoties kwijt. „Met een kopje koffie erbij hebben we geprobeerd hun zorgen te dempen”, zegt Jumelet.

Op camping Zon & Zee in Yerseke worden zeventig Oekraïners opgevangen. Foto Wouter Van Vooren

Een andere Yersekenaar, die verderop in het dorp woont, sprak Jumelet op straat aan en ging flink tegen hem tekeer, vertelt hij. „De man was ontzettend geschrokken van een specifieke formulering in een bericht van de gemeente.” Die verwacht dat de woonunits de komende drie tot vijf jaar door Oekraïense vluchtelingen worden gebruikt. Na hun vertrek moet de gemeenteraad beslissen of de units „voor mogelijke andere doelgroepen gebruikt kunnen worden”. De man is door die verwijzing bang geworden voor toestanden zoals in Ter Apel.

De zorgen van de buurtbewoonster, die over de overvallen omwonenden vertelde en bij wie de spanning inmiddels „in haar lijf” is gaan zitten, gaan niet over de Oekraïners, zegt ze. Die zijn wat haar betreft welkom. Ze maakt zich zorgen over een recente uitspraak van het College van de Rechten van de Mens, die bepaalt dat overheden geen onderscheid mogen maken tussen Oekraïense en andere vluchtelingen. Dat zou kunnen betekenen dat de woonunits op het sportveld op den duur gebruikt gaan worden voor „normale” vluchtelingen. Ze ziet de „chaos in andere azc’s” in het nieuws en is bang voor overlast in haar eigen dorp.

Faliekant tegen

Piet woont op zo’n vijftig à zestig meter van waar de units komen te staan, zegt hij, en is faliekant tegen. Hij maakt zich vooral zorgen om de veiligheid van de „dames die in het bejaardentehuis werken”. Van de Oekraïners verwacht hij geen overlast. Het „hele dorp” – zo’n zeventig vrijwilligers meldden zich in maart bij de camping – staat achter hun aanwezigheid. „We zijn bang dat er straks 25-jarige testosteronbommen in de woonunits komen wonen.”

Wim Huissen van de gemeente kan zich voorstellen dat Yersekenaren zich zorgen maken vanwege de onrust in Ter Apel en de gemeente Tubbergen, waar het Rijk de komst van een asielzoekerscentrum in een hotel heeft afgedwongen. „Het is onduidelijk of en in welke gemeenten een azc zal worden afgedwongen”, zegt hij. „Bewoners denken dan algauw dat dit ook in Reimerswaal kan gebeuren.”

Ook voor Huissen maakt het uit welk type vluchteling in zijn gemeente wordt opgevangen. Want: „De wijze waarop je mensen opvangt en de zorg die zij nodig hebben, is anders.” Hij zegt, dankzij ervaringen elders in Zeeland, te weten dat de opvang van asielzoekers meer capaciteit van de gemeente vraagt. Asielzoekers hebben weinig bewegingsvrijheid tot ze een verblijfsvergunning hebben en staan er vaak alleen voor. Huissen verwacht dat hun aanwezigheid extra druk op de zorg zal betekenen. Oekraïense vluchtelingen – veelal vrouwen en kinderen – zijn volgens hem zelfstandiger doordat ze mogen werken en naar school mogen. Bovendien is er een grote groep vrijwilligers in het dorp die zich om hen bekommert.

Omwonenden van het sportveld kunnen hun zorgen straks uiten bij burgemeester José van Egmond, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Huissen hoopt dat, na instemming van de raad, met de bouw in september kan worden beginnen. Waar hij de zeventig Oekraïners anders kan huisvesten, weet hij niet.