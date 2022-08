Nieuwe ‘Lord of the Rings’-serie veroorzaakt opnieuw Tolkien-discussies

Wie aan Tolkien komt, komt aan vele harten. Dat zullen de makers van The Rings of Power beseft hebben sinds de dag dat ze in 2018 door Amazon werden ingehuurd. De in 1973 overleden schepper van fantasiewereld Midden-Aarde en het genre ‘literaire fantasy’ is nog steeds mateloos populair. Zijn werk bracht al twee succesvolle filmtrilogieën voort (The Hobbit en vooral: The Lord of The Rings).

En nu de duurste serie ooit, gebaseerd op aanhangsels bij de In de Ban van de Ring-boeken. Hoewel de eerste twee afleveringen pas vrijdag te zien zijn, klinkt er al maanden kritiek op basis van beelden die beetje bij beetje vrijkwamen. Daaruit bleek dat de makers zich flink wat vrijheid met Tolkiens werk permitteerden en er nieuwe verhaallijnen en personages bij bedachten.

Dat is tegen het zere been van een deel van de fans. De kritiek spitst zich toe op hoe er acteurs van kleur en vrouwen gecast zijn in hoofdrollen, zoals een zwarte dwergenprinses die in de boeken niet voorkomt. Geforceerde ‘wokeness’, stellen film- of Tolkien-YouTubers in filmpjes met honderdduizenden views. Ze klagen ook over hoe Amazon de elf Galadriel als feministische actieheld zou gaan neerzetten.

Zo wordt Tolkiens nalatenschap verkwanseld, leken duizenden internetgebruikers te willen zeggen toen zij onder een trailer massaal dezelfde reactie plaatsten: „Evil cannot create anything new, they can only corrupt and ruin what good forces have invented or made.” – J.R.R. Tolkien. Vrij vertaald: kwaad kan niet creëren, enkel corrumperen.

Tolkien-winkel

Dat de online hoon niet per definitie representatief is voor de Tolkien-fan blijkt al een beetje uit het feit dat dit citaat niet van de Britse schrijver zelf is, maar een verbastering van iets wat het personage Frodo zegt in In de Ban van de Ring.

Dat hoef je René van Rossenberg, historicus en oud-voorzitter van het Nederlands Tolkien Genootschap, niet te vertellen. De online razernij kan geen groter contrast vormen met de serene sfeer in zijn Tolkien-winkel in Leiden. Volgens Van Rossenberg is zijn winkel de enige ter wereld die zuiver is toegewijd aan Tolkien. De winkel draait voornamelijk op online bestellingen en doet dienst als opslag en minimuseum.

„Ik vraag me vaak af: hoe heeft hij het allemaal verzonnen?” Geanimeerd leidt Van Rossenberg rond langs de rijen boeken en kasten met knuffels van Hobbits met harige voeten (Tolkiens kleine, mensachtige wezens), bordspellen, zwaarden en een Midden-Aarde-kookboek. Een twee meter hoge polyester Uruk-hai (kwaadaardig soort aardman) met ontblote hoektanden torent boven alles uit. „De kat is er inmiddels aan gewend”, zegt Van Rossenberg over de roodharige Billie, die spinnend langs het monster wandelt.

Pronkstuk van de collectie, die hij in 1973 startte, is de eerste druk van The Hobbit (een vorig exemplaar ging voor 6.000 euro over de toonbank). Van Rossenbergs klanten zijn in twee groepen in te delen. „Er is een sterke scheiding tussen de boekenlezers en de filmliefhebbers. De overlap is klein.”

De Tolkien-winkel van René van Rossenberg. Foto Aurelien Goubau

Tolkien-taliban

Zelf begeeft Van Rossenberg zich vooral onder de boekenfans. Ook daar zitten fanatici tussen, zegt hij terwijl de Lord of the Rings-soundtrack op de achtergrond aanzwelt met klanken uit het kwade rijk Mordor. „Dat zijn de Tolkien-taliban, die stellen: het moet op beeld precies worden verwerkt zoals Tolkien het beschreven heeft.”

Hoofdschuddend zag hij aan hoe online „direct de pleuris uitbrak” toen de eerste beelden van de Amazon-serie uitkwamen. Hij moet erdoor terugdenken aan een voorpremière van de eerste Lord of the Rings-film, waarvan hij later zag dat die een hele nieuwe generatie Tolkien-fans voortbracht. „In een zaal met vierhonderd boekenliefhebbers. Meteen begon het gekwetter: ‘Dat klopt niet, dit is niet volgens het boek.’ Toen stond iemand op die zei: ‘Allemaal nu je koppen houden. Je hebt de rest van je leven nog om te zeggen wat eraan mankeert.’ Die houding heb ik nu ook met The Rings of Power.”

Tolkien paste de middeleeuwse verhalen waardoor hij zich liet inspireren zelf óók aan de ideologie van zijn tijd aan Thijs Porck cultuurhistoricus

De ene Tolkien-fan is de andere niet, zegt cultuurhistoricus van de vroege middeleeuwen Thijs Porck even later op zijn kamer op de Universiteit Leiden. Porck geeft een mastercursus over de invloed van middeleeuwse teksten op Tolkiens fictie. Met een wrang lachje: „Ik zei een keer aan het begin van de collegereeks: ik ga ervan uit dat jullie allemaal In de Ban van de Ring gelezen hebben. Nou, de helft had alleen de films gezien.”

Zelf praat Porck het liefst over Tolkiens baanbrekende werk als hoogleraar in Oxford. Zijn analyse van het heldendicht Beowulf is bijvoorbeeld nog altijd toonaangevend. De online ophef is voor Porck een „ver-van-mijn-bedshow” die in zijn kringen van Tolkien-academici nauwelijks leeft. Het aanpassen van Tolkiens werk aan de tijd vindt hij prima. „Tolkien paste de middeleeuwse verhalen waardoor hij zich liet inspireren zelf óók aan de ideologie van zijn tijd aan. Zijn helden zijn, in tegenstelling tot die uit de middeleeuwen, bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in persoonlijke eer en glorie.”

Diversiteit

Hij wijst er ook op dat Tolkien zijn werk al bijschaafde waar nodig. Zo vertoonden de dwergen in The Hobbit aanvankelijk nog sporen van antisemitische stereotyperingen, wat hij in zijn latere boeken aanpaste.

Critici baseren zich mede op een brief waarin Tolkien zich opwindt over tekenfilm-adaptaties en illustraties in internationale boekedities. „Tegelijkertijd heb je een beroemd citaat waarin hij juist zegt te hopen dat anderen zijn wereld gaan uitbreiden en er op hun manier kleur aan geven. Het is dus koffiedik kijken.”

Dat geldt ook voor de vraag hoe representatief de online ophef is. Cultuur- en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest (Universiteit Utrecht) zegt dat extreme meningen op sociale media sneller domineren omdat ze meer reactie ontlokken, en algoritmes ze vervolgens vaker uitlichten. „Het interesseert niemand als je zegt: het is best oké. Het moet het beste ooit zijn of juist wanstaltig en fout.”

Diversiteit in (fantasy)films en -series zoals The Witcher en The Wheel of Time riep de afgelopen jaren vaker weerstand op. „Een draak vinden ze prima. Mensen met wit haar en paarse ogen ook. Maar een rijke zwarte man? Dát gaat te ver”, zei acteur Steve Toussaint over de racistische reacties op zijn rol in de serie House of The Dragon. Producties zouden ‘politiek’ worden gemaakt door er meer vrouwen en mensen van kleur in te stoppen. Vaak komt die kritiek uit de hoek van witte mannen, valt Hassler-Forest op. „Opeens staan niet alleen mensen als zij meer in de spotlights, maar gaat het ook over anderen. En dan valt kleur of geslacht je opeens op en lijkt het dus politiek.” Hun gevoel dat de status van de witte man afneemt ten opzichte van andere groepen klopt, zegt Hassler-Forest. „Maar als je staat voor gelijkheid, zeg je: dat is goed. Want dat betekent dat andere mensen op een gelijker niveau komen.”

Extreemrechts

Tegelijkertijd toont hij enig begrip. „We zijn bezig met een inhaalslag en soms voelt het resultaat daarvan geforceerd.” Het verzet tegen veranderingen op het scherm is volgens Hassler-Forest een echo uit de maatschappij, waarin sommige groepen het gevoel hebben dat hun identiteit wordt bedreigd. „Als iemand eerst het gevoel heeft dat Zwarte Piet niet meer ‘mag’, en daarna ook nog de Hobbits uit zijn jeugd ziet veranderen, wordt dat een soort kluwen.”

En dan is er nog Tolkiens aantrekkingskracht op extreemrechts, die zich uit in racistische memes op sociale media. Daarin worden bijvoorbeeld Uruk-hai vergeleken met migranten, die de cultuur van Midden-Aarde bedreigen. Daar zijn de witste volkeren – zoals de elfen – over het algemeen de meest nobele. Hassler-Forest: „De orde in Tolkiens wereld vertoont overeenkomsten met extreemrechtse ideeën over puurheid van volkeren en dat de plek waar je geboren bent volledig en voor altijd jouw identiteit bepaalt.”

Tolkien is traditioneel overigens óók populair bij links. Zo keerde hij zich altijd al af van de nazi’s. Met de hippies van de jaren zestig deelde hij een liefde voor de natuur, die in In de Ban van de Ring bedreigd wordt door tovenaar Saruman die bomen laat kappen en Midden-Aarde industrialiseert. Sommigen concluderen daaruit dat Tolkien het vreselijk had gevonden dat de nieuwe serie komt van Amazon, een van de grootste bedrijven ter wereld, met zijn bezorgdienst verantwoordelijk voor het uit de markt drukken van veel kleine boekverkopers. Volgens Porck zegt wat je in Tolkien leest vooral iets over jezelf: „Hij is als een loper die je op elke deur kunt gebruiken.”

Een draak vinden ze prima. Mensen met wit haar en paarse ogen ook. Maar een rijke zwarte man? Dát gaat te ver Steve Toussaint acteur

Zo zetten de reacties op The Rings of Power een traditie voort van verwoede discussie over Tolkiens werk en de interpretaties ervan. Ook de Lord of the Rings-trilogie van regisseur Peter Jackson kreeg, toen het eerste deel in 2001 verscheen, al met weerstand te maken. Dat in een stuk van het verhaal de mannelijke elf Glorfindel was vervangen door de vrouwelijke Arwen stuitte sommige fans tegen de borst.

Inmiddels wordt onder de trailers op YouTube juist terugverlangd naar Jackson, van wie zelfs de slecht ontvangen The Hobbit-trilogie vergeven lijkt. Zo zou het ook wel eens kunnen gaan met The Rings of Power, denkt Hassler-Forest. „De huidige ophef genereert aandacht. Maar uiteindelijk kijkt iedereen gewoon die serie en denken ze waarschijnlijk: mwah, best oké.”