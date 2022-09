Nieuwe grondwet moet van Chili een ‘plurinationale’ staat maken

Chili gaat zondag naar de stembus om te stemmen over een nieuwe grondwet. De stemming is het sluitstuk van een jarenlang proces, ingezet in reactie op de protestgolf die in 2019 over het land spoelde.

1 Wat zou er mis zijn met de huidige grondwet?

De oude grondwet kent zijn oorsprong in de dictatuur van generaal Augusto Pinochet (1973-’90). Hij liet zijn ideoloog Jaime Guzmán samen met enkele andere advocaten en economen twee jaar lang werken aan een grondwet. Inspiratie haalden ze uit het neoliberale gedachtengoed dat een groep Chileense economen in Chicago opdeed bij Milton Friedman. Diens vergaande ideeën over de vrijemarkteconomie en de kleine rol van de staat, domineren de grondwet die in 1980 werd aangenomen bij een referendum dat werd geboycot door oppositiepartijen.

Na de terugkeer naar de democratie, hield Chili deze constitutie en bleven land en economie op neoliberale leest geschoeid. In 2019 legden grote protesten tegen de groeiende inkomensongelijkheid het land wekenlang plat. In reactie hierop besloot de politiek de bevolking te laten stemmen of er een nieuwe grondwet moest komen.

Daarbij kregen kiezers de vraag wie de nieuwe grondwet moest schrijven: een grondwetgevende vergadering van direct gekozen vertegenwoordigers, of een assemblee met ook parlementariërs. Een ruime meerderheid van de Chilenen koos voor vervanging en voor een vergadering waar progressief-links ruim vertegenwoordigd was, met daarnaast aparte zetels voor inheemse afgevaardigden. Deze assemblee werkte een jaar lang aan nieuwe grondwet, een boekwerk waarin 388 artikelen staan.

2 Welke belangrijke verandering behelst de nieuwe grondwet?

Een van de grootste veranderingen is de rol die inheemse volkeren krijgen. Er komt een mechanisme waarmee zij aanspraak kunnen maken op teruggave van land en herstelbetalingen. Chili wordt een „plurinationale” staat en inheemsen krijgen eigen rechtbanken om geschillen te beslechten. Dit laatste punt kan op veel verzet rekenen; volgens tegenstanders worden inheemse burgers eersterangs burgers met meer rechten dan de rest van de bevolking.

Een ander revolutionair voorstel betreft vrouwenquota. Bij alle overheidsinstanties en publieke instituten moeten minstens 50 procent vrouwen werken. Vrouwen mogen bij deze instanties nooit in de minderheid zijn. Critici vragen zich af hoe dit er in de praktijk uit zou gaan zien: volgen er massale ontslagen van mannelijke ambtenaren?

Goede zorg en onderwijs zijn in Chili bijna alleen nog betaalbaar voor de hoogste inkomens. De nieuwe grondwet wil gratis onderwijs op alle niveaus garanderen en de kloof tussen private en publieke zorg dichten via een nationale gezondheidsaanbieder. Een andere belangrijke pijler is het waterrechtensysteem, dat op de schop gaat.

3 Gaat de nieuwe grondwet het zondag redden bij de stembus?

De stemming vormt een eerste vuurdoop voor de dit jaar aangetreden linkse president Boric, die zich als activist altijd heeft ingezet voor een nieuwe grondwet. Ondanks de progressieve wind die in Chili onder hem is gaan waaien, is het allerminst zeker dat dit voorstel wordt aangenomen. In peilingen loopt het Rechazo-kamp, tegen de nieuwe grondwet, ruim voor.

Traditionele media, in handen van families die rijk werden onder het neoliberale model, voeren campagne tegen verandering. Ook is een nepnieuwscampagne opgezet: op straat, waar men de nieuwe grondwet in boekvorm kan kopen, gaan vervalste edities rond met soms absurde teksten.

Tegenstanders van het nieuwe voorstel noemen het te radicaal. Ze zeggen dat hervorming van de huidige grondwet volstaat en waarschuwen voor economische instabiliteit.

