Nieuwe films in week 35: ‘The Princess’, ‘Fall’, ‘Orphan: First Kill’

The Princess Regie: Ed Perkins. Lengte: 109 min.

●●●●●

Afgelopen week besproken: een bekend verhaal fascinerend herverteld: Diana Spencers geschiedenis, van ‘sprookjeshuwelijk’ tot tragische dood in Parijs.

Fall Regie: Scott Mann. Lengte: 107 min.

Strandden eerder in 47 Meters Down twee vriendinnen in een haaienkooi op de zeebodem, ditmaal zitten twee vriendinnen vast op de top van een 600 meter hoge, vrij matig onderhouden tv-toren in de woestijn.

Orphan: First Kill Regie: Brent Bell, 98 min.

Prequel van horrorfilm Orphan, over sinister adoptiemeisje Esther dat nu uit een gesticht in Estland ontsnapt om zich in de Verenigde Staten voor te doen als verloren dochter van een welgesteld gezin. Waarop een duel met haar pleegmoeder volgt.

