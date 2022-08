Neerslagtekort in Nederland nog steeds probleem, wateraanvoer Rijn licht toegenomen

Er is nog steeds sprake van een neerslagtekort in Nederland. De negatieve effecten van de droogte nemen daardoor verder toe en dat geldt met name voor de natuur. Dat blijkt dinsdag uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW). Omdat het zo weinig geregend heeft, is de afgelopen week in Limburg een extra onttrekkingsverbod afgekondigd.

Tot komend weekend wordt in Nederland weinig regen verwacht. De twee weken daarna zou er wel weer neerslag vallen, ook in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. De afgelopen week is er extra aanvoer van de Rijn geweest, wat goed nieuws was voor de scheepvaart en de verzilting. Door het lage waterpeil konden binnenschepen niet zwaar beladen worden en ontstonden bij sluizen langere wachttijden. De aanvoer van de Rijn was afgelopen weekend op een piek en is inmiddels weer gedaald. Tot en met vrijdag blijft de aanvoer min of meer stabiel en daarna is het nog onzeker of er stabilisatie of een daling plaats zal vinden.

De waterpeilen van het IJsselmeer en Markermeer dalen, maar zijn volgens de droogtemonitor voldoende om aan de watervraag te voldoen. De effecten van de droogte zijn op grote schaal nog merkbaar, volgens WMCN-LCW. De grondwaterstanden zijn op veel plaatsen uitzonderlijk laag. Ook is er regionaal sprake van vissterfte en verslechterde waterkwaliteit.

