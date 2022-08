Nederlandse Zorgautoriteit: uitgestelde zorg deze zomer nauwelijks ingehaald

Het is Nederlandse ziekenhuizen deze zomer nauwelijks gelukt om uitgestelde zorg in te halen, ondanks de relatief lage coronadruk op de ziekenhuizen afgelopen maanden. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een dinsdag gepubliceerd rapport. De zorgautoriteit had tijdens de coronaluwe zomerperiode een inhaalslag van uitgestelde zorg verwacht, maar die bleef uit.

Er wachten in augustus bijna net zo veel mensen op hun uitgestelde operatie of behandeling als in juni en eerdere maanden. Ook zijn de wachttijden en wachtlijsten nauwelijks korter geworden. Meer ziekenhuizen hebben de planbare zorg zelfs afgeschaald de afgelopen maanden: 41 procent van de ziekenhuizen draait op volledige capaciteit, terwijl dat in juni nog 52 procent was. Vooral de IC-afhankelijke planbare zorg wordt nog steeds uitgesteld.

De NZa denkt dat het uitblijven van de inhaalslag mede komt door het nog altijd hoge ziekteverzuim in de zorg - in juli meldde 6,7 tot 9,1 procent van het personeel in verschillende sectoren zich ziek. Daarnaast denkt de organisatie dat de achterstanden met een betere samenwerking tussen zorgaanbieders, verzekeraars en zorgprofessionals weggewerkt kunnen worden.