Michail Gorbatsjov, laatste leider van de Sovjet-Unie, overleden (91)

Michail Gorbatsjov, de achtste en laatste leider van de Sovjet-Unie, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het ziekenhuis in Moskou waar hij in was opgenomen na een „serieuze en lange ziekte” bekendgemaakt, zo melden Russische staatspersbureaus. Gorbatsjov leidde het land van 1985 tot 1991. Velen in het huidige Rusland zagen hem als degene die de ondergang van de Sovjet-Unie teweeg heeft gebracht.

