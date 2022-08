Man, vrouw, kneus of queer, ieder een eigen coach en competitie

Het idee is best geinig. Kies de twee állerslechtste voetbalteams van Nederland, amateurploegen die uitblinken in de derde helft, met verdedigers die beter bieren dan koppen en spitsen die voornamelijk balcontrole hebben over bitterballen. Zet daar twee voormalige topvoetballers op als coach die ze balgevoel, spelinzicht en, nou ja, voetballen leert en laat ze daarna een potje tegen elkaar spelen. Weekendvoetballers en vriendenteams aan de onderkant van de competitie zullen zich vast herkennen in de amateurs van RKSV Saasveldia 6 en VV Riel 4 die het tegen elkaar op zullen nemen in Scoren in de kelderklasse. Het voelt een beetje zoals in de successerie All Stars; mannen onder mekaar, dik en dun, veel lol, weinig goals.

De toegewezen coaches zijn oud-voetballers Andy van der Meijde en Wesley Sneijder. Op de maandagavond zijn ze eerst samen analist bij het nieuwe voetbalprogramma Veronica offside, direct daarna zijn ze te zien als een soort nieuwe Geer en Goor. Veel gierend gelach, schuine grappen en gespeelde onderlinge onmin. Gisteravond maakten ze kennis met hun amateurteams. Wesleys team VV Riel 4 bestaat uit de vakkenvullers van de lokale supermarkt en heeft een keeper die zijn veters niet zelf kan strikken want zijn buik zit in de weg. Andy’s Saasveldia bestaat uit spelers met de „motoriek van een veerboot” en een spits die sinds 2013 geen goal meer heeft gemaakt. Ik durf nog niet te hopen dat deze een tikje zelfingenomen en zwaarlijvige coaches zich echt gaan inspannen om de mannen in hun teams echt te leren kennen. Maar stel dat ze dat doen, dan kon je wel eens een aardig inkijkje krijgen in wat niet per se sportief maar toch voetballend Nederland elk weekend beweegt.

Zelfkant

Sport was maandagavond ook in Idris Elba’s Fight School (Omroep Zwart) de manier om de zelfkant tot zelfontwikkeling aan te zetten. De Britse acteur Idris Elba begint een boksschool waarvoor hij acht jonge Britten selecteert die hij discipline, zelfvertrouwen en toewijding wil bijbrengen en zo klaarstoomt voor een boksgala. In de verte lijkt het op het programma Dream School met de Nederlandse bokser Lucia Rijker, alleen deze ‘leerlingen’ zijn al twintigers en ze troffen het nog een tandje slechter in het leven. Overleden ouders, armoede, steekpartijen, arrestaties.

In de eerste aflevering werden de eerste rondjes over de atletiekbaan gesjokt. Vijf kilometer. Jess (25) doet er, op haar afgetrapte gympies, meer dan een uur over. Met haar 125 kilo wordt het heel lastig een tegenstander voor haar te vinden in dezelfde gewichtsklasse. Voor Idris Elba geen reden haar weg te sturen. Hij stelt voor een nieuwe klasse te formeren, voor zwaardere, vrouwelijke boksers. „Waarom niet?”

Wie er in welke categorie past is nou net de vraag die regisseur Nirit Peled opwerpt in The Gender Games (VPRO Tegenlicht). De sport kende altijd twee smaken: man of vrouw en ieder heeft z’n eigen competitie. Maar zo simpel is het niet. Want wie is vrouw en wie niet? Is een transgendervrouw een ‘echte’ vrouw? En een vrouw met een hoge testosteronspiegel, brede schouders en spieren als staal, heeft die gewoon flink getraind of is ze stiekem een man? Hoe stel je iemands geslacht vast? Alleen op grond van uiterlijke kenmerken, of is lichamelijk onderzoek geoorloofd? Tot nu toe worden vrouwen die te mannelijk worden bevonden – opvallend vaak zwarte uitblinkers – uit de vrouwencompetitie gezet. Ze mogen pas terugkomen als ze hun lichamen aanpassen aan... Ja, aan wat eigenlijk?

Peled laat zien dat gender over meer gaat dan wel of geen piemel hebben. Er is een medische kant, een filosofische, een juridische. In de topsport wordt blijkbaar nagedacht over een derde competitie, één voor alle „tussenvormen”. Intersekse voetballers tegen een team transmannen? Prima, wie kiezen we als coach? Andy, Wesley of liever Idris?