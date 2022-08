KNMI-afdelingshoofd ontkent naar de mond praten van de minister

Dinsdag vuurde de enquêtecommissie meteen kritische vragen af op de eerste gehoorde van de dag: Bernard Dost van het KNMI, dat de aardbevingen in Nederland onderzoekt. Hij was afdelingshoofd seismologie tijdens de beving in Huizinge (2012), de zwaarste ooit.

Zijn voorganger bij het KNMI, Hein Haak, zei recentelijk tegen de NOS dat het KNMI onderzoeken zo opschreef dat een minister er niet mee in de problemen zou komen. Dost, verantwoordelijk voor het onderzoek tussen 2006 en 2014, ontkent het naar de mond praten van de minister. „Het is niet aan de orde geweest in de tijd dat ik verantwoordelijk was”, zei Dost dinsdag in Den Haag. „Ik heb persoonlijk nooit de druk gevoeld om een of ander onderzoek niet te doen of resultaat te verbergen.”

De mensen die door de parlementaire enquêtecommissie worden gehoord doen dat onder ede, wat betekent dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd als ze niet de waarheid spreken. Hein Haak is nog niet gehoord door de enquêtecommissie.

Lees ook: Waarom kun je een aardbeving in Groningen niet vergelijken met een beving in Indonesië?

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Seismoloog: ‘Ongelooflijk dat ons advies niet werd opgevolgd’