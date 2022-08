Kinderen zitten tussen het geweld in Ter Apel

In de wachtkamer van immigratiedienst IND in Ter Apel staan zestig stoelen, verankerd in de vloer. Iedere vluchteling die in Nederland aankomt meldt zich hier. Om een paar uur te wachten, tot het eerste gesprek met de IND. Wie ben je? Hoe ben je hier terechtgekomen?

Vorige week werd de wachtruimte plotseling het onderkomen van een groep minderjarige vluchtelingen zonder ouders. Zij brachten de nacht door op een stoel. Aanvankelijk ging het nog om enkele jongeren, vrijdag waren dat er al vijftig. In de nacht van zaterdag op zondag 66. Zij konden nergens naartoe. Er is geen begeleiding in de ruimte, alleen beveiliging. Er is een wc, maar geen douche. Sommige jongeren zaten hier zelfs meerdere nachten vast.

Hoe dat kon?

Het aantal alleenstaande minderjarigen (amv’ers in asieljargon) dat naar Nederland komt stijgt. Vorig jaar waren het er 2.191, een verdubbeling van 2020. De helft was Syrisch en bijna 90 procent jongen. Deze jongeren zijn de meest kwetsbare groep vluchtelingen. De regel is dat zij zo kort mogelijk in het aanmeldcentrum in Ter Apel blijven: wie onder de vijftien jaar is, wordt in een gastgezin ondergebracht, anderen gaan naar speciale opvangplekken voor jongeren.

Omdat het asielsysteem is vastgelopen, zitten nu ook jongeren vast in Ter Apel. Daar is officieel plek voor 55 jongeren, maar in april zaten er 113, in juni 170 en vorige week verbleven er 350 jongeren op het terrein. Uit verhalen van medewerkers, interne rapportages, een brandbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uit juni en een verslag van de Kinderombudsman uit april wordt zichtbaar hoe onveilig en nijpend de situatie er voor jongeren en medewerkers is.

Magnetronmaaltijd

„Het ruikt hier muffig en vies”, zeggen medewerkers. Voor kamercontroles is geen tijd meer. Omdat de eetzaal te klein is voor zo’n grote groep, eten de jongeren al maanden niet meer samen. Zij moeten hun magnetronmaaltijd zelf opwarmen. Medewerkers kwamen kinderen tegen die al dagen nauwelijks gegeten hebben. Er zijn overdag zeven begeleiders, ’s nachts twee, laat het COA weten. Kinderen die geen aandacht vragen, ontsnappen aan ieder zicht. Er is geen onderwijs, geen dagprogramma. Toen Kinderombudsman Margrite Kalverboer in april Ter Apel bezocht, zei ze tegen NRC: „Begeleiders vertelden mij dat zij kinderen ’s ochtends niet eens meer wakker maken, omdat er toch niets te doen is.”

Maar het is er ook onveilig, blijkt uit interne rapportages van afgelopen week. COA-begeleiders doen dagelijks verslag van incidenten op het terrein. Ze beschrijven hoe „grimmig” en „dreigend” de sfeer is. „Wederom een drukke dienst vandaag”, schrijft een medewerker, „meerdere incidenten met een heftige impact.” Jongeren raakten afgelopen week slaags met volwassenen op het terrein. Er werd gedeald. Er zou zijn gestolen. Op camerabeelden zagen medewerkers hoe een groep van tien volwassen mannen verhaal kwam halen bij een aantal jongeren, de beveiliging moest ingrijpen. Eén andere jongere sneed zichzelf vorige week in het bijzijn van anderen. „Het bloed” in de ontvangsthal is opgedweild, zo staat in het verslag, „om 23.15 kwam een zorgtaxi om hem mee te nemen naar het ziekenhuis”.

Je merkt, schrijft een medewerker, „weer heel duidelijk dat veel bewoners geen geduld meer hebben en niet even kunnen wachten met hun vragen. Hierdoor ontstaat veel irritatie.” Het liep zo hoog op, dat medewerkers zich die dag zelfs genoodzaakt voelden de informatiebalie vroegtijdig af te breken. Een andere medewerker zegt tegen NRC dat jongeren „wanhopig vragen stellen”. „Ze weten niet wat er met hen gaat gebeuren.”

Gezinshereniging

Niet alleen hun opvang, maar ook hun asielprocedure staat namelijk onder druk. De wachttijden bij de immigratiedienst lopen op, en hun belangen worden „niet meer” behartigd, schreven de inspecties in juni. Stichting Nidos bijvoorbeeld, die de voogdij krijgt over alleenstaande minderjarigen en ze onder meer begeleidt bij hun asielaanvraag, kan haar werk volgens dat rapport niet meer doen. Op dat moment verbleven er 170 alleenstaande jongeren in Ter Apel. Een woordvoerder van Nidos: „Kinderen voorbereiden op hun gesprekken met de IND bijvoorbeeld, dat wil je in alle rust doen. Dat staat nu onder druk.”

Wanneer een alleenstaande minderjarige een asielvergunning krijgt, kan zijn of haar gezin in principe naar Nederland komen. In juni schreef de IND dat „een groot deel” van de jongeren naar Nederland komt, omdat het beeld zou bestaan dat gezinshereniging hier makkelijker en sneller gaat dan in andere EU-landen.

Het nieuwe asielakkoord dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd moet gezinshereniging juist vertragen, ook voor alleenstaande minderjarigen. Gezinsleden mogen pas overkomen als er een geschikte woning is, of vijftien maanden verstreken zijn.

Zolang jongeren geen verblijfsvergunning hebben, is het COA verantwoordelijk voor hun opvang. Zondag zijn 125 alleenstaande minderjarigen naar noodopvanglocaties in Doetinchem en Amsterdam gebracht. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

In de wachtruimte van de IND sliepen deze week geen jongeren meer. Voogdijstichting Nidos laat weten dat de zorgen over de groep niet weg zijn. „Ook in deze crisisnoodopvanglocaties is vooralsnog weinig begeleiding.” En jongeren zijn niet altijd gescheiden van volwassenen.

Ook Unicef keurt deze noodoplossing af. „Alleenreizende kinderen horen niet thuis in deze locaties”, schrijft de ngo dinsdag in een verklaring. Unicef noemt deze vorm van opvang schadelijk voor kinderen. „Overplaatsing naar crisisnoodopvang vermindert de nood van deze kinderen niet. Het is een kortetermijnoplossing waarbij het belang van kinderen uit het oog is verloren.”