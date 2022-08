Hunkerende homo’s achter het IJzeren Gordijn

De toenmalige Russische president Jeltsin maakte in 1993 een einde aan artikel 121 van de Sovjet-wet. Tot dat moment konden mannen die in zijn land seks met elkaar hadden, worden veroordeeld tot vijf jaar cel of een enkeltje Siberië. Ondanks die dreiging negeerden de Russische soldaat Sergej (Tom Prior) en piloot Roman (Oleg Zagorodnil), beide in 1977 gestationeerd op een Russische basis in Estland, hun gevoelens voor elkaar niet. Achter de rug van de alom aanwezige KGB probeerden zij toch iets van een relatie op te bouwen.

Het meeslepende Firebird is gebaseerd op de memoires van acteur Sergej Fetisov (1952-2017), die zijn jeugdliefde wilde eren. De film is een intrigerende, maar ook deprimerende blik in het leven van gay mannen achter het IJzeren Gordijn, waar passie alleen in het geniep kon worden geconsumeerd. De titel verwijst naar het ballet van Stravinsky, waarmee Roman zijn heimelijke minnaar kennis laat maken: over een prins die het kwaad moet overwinnen om zijn grote liefde definitief in de armen te sluiten.

De Estse regisseur Peeter Rebane, die zijn sporen verdiende met clips voor onder meer Pet Shop Boys en Robbie Williams, kleurt met zijn indringende epos nergens buiten de lijntjes. Veel scènes waarin de twee mannen nét niet betrapt worden tijdens hun gefoezel in de donkere hoekjes van de basis kennen dezelfde structuur. En Rebane lijkt in zijn plotopbouw soms te trouw te hebben willen blijven aan het originele verhaal. Maar tegelijkertijd is het prima verzorgde en goed geacteerde drama ook zonder cinematografische of plottechnische verrassingen meeslepend en urgent genoeg. Vooral de lastig te consumeren hunkering tussen de twee hoofdrolspelers overtuigt elke seconde.

Artikel 121 bestaat niet meer in Rusland, nieuwe wetten tegen ‘homopropaganda’ wel: de première van Firebird op het Moscow International Filmfestival leidde vorige jaar tot felle protesten van conservatieven.

Drama Firebird Regie: Peeter Rebane. Met: Tom Prior, Oleg Zagorodnii, Diana Pozjarskaja. Lengte: 107 min. ●●●●●

