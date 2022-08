De transitie naar een duurzame agrarische sector is omvangrijk en lijkt soms onmogelijk. Toch liggen er genoeg mogelijkheden om agrariërs perspectief te bieden en de sector om te vormen tot eentje die past bij wat Nederland aan kan.

Ed Nijpels en Katrien Termeer zijn Kroonleden van de SER.

Dit is geen theoretisch beschouwing, maar gebaseerd op diverse SER-adviezen. In de rust van vergadertafels is meer overeenstemming dan nu soms lijkt. Johan Remkes, die als onafhankelijk gespreksleider op verzoek van het kabinet bemiddelt in de stikstofcontroverse, kan er zijn voordeel mee doen.

Zo ligt er een unaniem advies over snellere verduurzaming van de veehouderij. Een recente SER-verkenning naar de mogelijkheid voor een Landbouwakkoord biedt brede steun voor deze oer-Hollandse manier om grote maatschappelijke problemen op te lossen. Een advies over biogrondstoffen van twee jaar geleden biedt aanknopingspunten voor een nieuw en duurzaam perspectief voor delen van de landbouw als producent van duurzame grondstoffen.

Het advies Versnelling duurzame veehouderij stamt uit 2016. Door een kabinetswissel en een politieke truc van een van de grootste fracties om het controversieel te verklaren, belandde het in diepe Haagse lades. Dat is jammer want ook LTO Nederland stond er vierkant achter. NRC noemde het „radicaal” en pleitte voor steun aan de voorstellen. Vakblad De Boerderij repte van een „Deltaplan voor de veehouderij”.

Transitiepad

Wat was de essentie? Organiseer een strakke regie. Stel doelen vast. Leg die vast in een transitiepad. Benoem een onafhankelijke regisseur die dwingend kan interveniëren. Rapporteer ieder jaar over de voortgang. Stuur die rapportage naar de Tweede Kamer voor een jaarlijks debat. Geef iedere sector, pluimvee, melkvee, vleeskalveren en varkens opdrachten om de regie per sector afrekenbaar te formuleren.

In 2021 klopte de minister van LNV weer bij de SER aan. Ditmaal om de mogelijkheden voor een landbouwakkoord te verkennen. De urgentie was toegenomen, net als de polarisatie. Deze, wederom breed gesteunde, SER-verkenning stelt dat de normen voor stikstof en andere emissies het langjarige kader moeten vormen voor voorspelbaar beleid. Het stuk benoemt verschillende transitiepaden. Die variëren van hightech of biologisch tot natuurbeheer of stoppen. Hiervoor zijn afspraken nodig tussen alle betrokken partijen. In gebiedsprocessen kunnen ze beslissen welk transitiepad het beste kan. Het gaat over het realiseren van een duurzaam voedselsysteem en herstel van vertrouwen.

Het vertoont parallellen met het Energieakkoord uit 2013. Dat maakte een eind aan onduidelijk beleid en leidde tot een gestage groei van duurzame energie. Het doel de stikstofuitstoot in 2030 te halveren is zeer bruikbaar, noodzakelijk en onmisbaar voor zo’n aanpak.

Dan is er nog het unanieme SER-Advies Biomassa in balans uit 2020. Dat pleit voor hoogwaardige inzet van biomassa. Daar liggen aanknopingspunten voor een deel van de landbouw om grondstoffenproducent te worden voor een circulaire en fossielvrije economie. Het gaat om teelt van gewassen voor circulair bouwmateriaal en biogrondstoffen voor de industrie. De eerder verschenen Routekaart Nationale Biogrondstoffen liet zien dat Nederland in 2030 veel meer kan produceren dan we nu doen.

Er is dus veel overeenstemming. Het voorwerk in de polder biedt perspectief. Maak gebruik van dit draagvlak.