Hoe scammers Pauls rekeningen plunderden

Ik heb de vier vrouwen van Paul uitgenodigd om samen de puzzel te leggen. Ze hebben er recht op, om het triestige verhaal te horen. „Wij voelden allemaal dat hij wegvluchtte de laatste tijd”, zegt Ria, die met koffie rondgaat. „Extreem gierig werd hij ook”, voegt Anne toe. „Zijn nieuwe obsessie met krasbiljetten verbaasde mij”, zegt Alessandra, „hij zat ergens op een wolk, ver weg.” „Opa liet mij links liggen”, zegt Billie, „hij beantwoordde mijn appjes niet meer.”

„Hij had je nummer gewist, Billie”, zeg ik.

„Waarom? Was hij kwaad?” vraagt Anne, „maakten we te vaak ruzie?” De vrouwen van Paul lopen over van de vragen. Alessandra’s magere hond kijkt me hongerig aan.

„Paul had een soort dubbelleven”, zeg ik. „Het begon met een reeks berichtjes op zijn telefoon met iemand die deed of hij Billie was.”

„Scamming”, zegt Billie, „iemand heeft zich voorgedaan als mij en hij geloofde het.”

Online is een blog van Billie over de strijd van haar mama tegen een gokverslaving terug te vinden. Er staan veel foto’s bij, met tags naar Billies mama en opa en oma. De valse Billie diste aan de hand van dat blog een verhaal op over het winnen van de loterij in New York toen ze daar met haar mama op vakantie was.

„Scammers zijn creatief”, zeg ik, „ze koppelen namen aan nummers en Facebookprofielen, ze verzinnen verhalen. Ze vonden Paul, toegewijde opa, klusser, spaargeld want woont in Brasschaat. Als er iemand toehapt, gebruiken ze nog meer informatie en worden ze roekelozer in hun pogingen. Ze hebben Paul steeds verder gedreven.”

„Hij had verstand van IT en techniek”, zucht Ria, „maar hij liet zich zo gemakkelijk in de luren leggen.”

De valse Billie maakte Paul gaandeweg wijs dat ze belastingen moest betalen vooraleer dat prijzengeld uit de VS vrijgegeven werd. De valse Billie schreef dat ze zelf niets afwist van de details en ze verwees hem door naar een behulpzame advocaat. Op zijn telefoon, waar zijn dubbelleven zich steeds verder ontvouwde, zijn telefoongesprekken geregistreerd met een Amerikaans nummer van een burner-telefoon, zo’n wegwerptelefoon. De valse advocaat heeft Paul vermoedelijk stap voor stap zijn geld doen overschrijven. Een aantal telefoontjes later heeft hij hem een tweede hypotheek aangesmeerd en zogenaamd ter verificatie pincodes ontfutseld.

En zo hebben de scammers Pauls rekeningen geplunderd. Opeens begon Paul achterdochtig te worden. „Jij bent Billie niet”, schreef hij in een laatste bericht. Sinds een maand was hij alle contact verloren met de scammers. Toen begreep hij dat ze er onherroepelijk met al zijn geld vandoor waren.

Billie zit stilletjes te huilen. „Hij moet zo vreselijk eenzaam geweest zijn”, stamelt Alessandra. Ria legt haar armen om haar geschokte dochter. De kabouters op het schilderij zitten er verstijfd bij.

Volgende week: De begrafenis.

De vrouwen van Paul Dit feuilleton van Saskia De Coster verschijnt deze zomer in tien delen elke woensdag op de Achterpagina van NRC en op nrc.nl. Dit is de derde aflevering.