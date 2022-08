De roman is al vaak doodverklaard. Meestal door schrijvers in de herfst van hun carrière, die moesten constateren dat hun werk de wereld niet had veranderd. Het is een cliché geworden, maar wat wel nieuw is, is dat de recentste doodverklaring afkomstig is van de directeur van de CPNB, de stichting die in het leven is geroepen voor de ‘collectieve propaganda van het Nederlandse boek’. Dat verwacht je niet van een club die betaald wordt door de Nederlandse boekenbranche en die geacht wordt om het boek te promoten, en daartoe jaarlijks onder andere de Boekenweek organiseert. Maar toen CPNB-directeur Eveline Aendekerk op zoek ging naar een verklaring voor de vergrijzing van de lezersmarkt, koos ze ervoor Marga Minco’s klassieke kleine roman Het bittere kruid neer te sabelen als een boek waarmee „vrij vakkundig het leesplezier eruit [wordt] geramd”, wanneer je het aan scholieren aanbiedt.

Over de waarde van Het bittere kruid is daarna gelukkig al veel gezegd, maar het is de moeite waard te kijken wat er achter zo’n uitspraak schuilgaat. Ooit werd de Boekenweek bedacht om literatuur breder te verspreiden. Aan de waarde van het goede boek werd niet getwijfeld, en evenmin aan de belangstelling van lezers. Inmiddels neemt ontlezing hand over hand toe, en zo veranderde de rol van de CPNB. Het ging niet meer om de promotie van literatuur, maar om die van het boek in het algemeen. Inmiddels is ‘propaganda’ vervangen voor marketing.

Er wordt gekeken welke activiteiten het meest opleverden en welke ‘merken’ het nog goed doen. De Boekenweek en de Maand van het Spannende Boek mogen blijven, er is een Kookboekenweek bijgekomen, en de Week van de Poëzie is afgeschaft. Dat is een keuze als je wordt betaald door bibliotheek, boekhandel en uitgeverij, maar er verdwijnt ook iets wanneer er steeds meer reclame wordt gemaakt voor populaire genres, en de promotie van getalsmatig marginale genres wordt teruggeschroefd. Namelijk het besef dat literaire teksten een bijzondere waarde kunnen hebben, dat verbeelding in boekvorm iets teweeg kan brengen en dat romans onderdeel zijn van je cultuur.

Literatuur heeft het altijd al lastig gehad, ook in de jaren dertig van de vorige eeuw klaagden schrijvers als Anton van Duinkerken al over „de macht van het getal”. Literaire uitgevers hebben het moeilijk, van romans worden nu soms aantallen verkocht die in de jaren negentig waren weggelegd voor dichtbundels. Maar van de jaren dertig tot begin deze eeuw was er een stichting die onvermoeibaar bleef wijzen op de waarde van romans, verhalen, poëzie: de literaire verbeelding. Op dit moment mikt het CPNB met de moed der wanhoop vooral op wat al populair is. Ze mikt op het algemene boek, zonder te kijken wat voor boek. En zo is het mogelijk dat leesbevordering nu mede bestaat uit het afraden van bepaalde boeken, omdat die te moeilijk zouden zijn. Lezen moet leuk zijn.

In een tijd waarin het voor Nederlanders zo moeilijk lijkt om met elkaar te leven, kan lezen nog zoveel meer doen. Je laten meeleven met een werkelijkheid die je niet kent, je verplaatsen in een andere identiteit. Wie Het bittere kruid leest, verplaatst zich in een jong meisje dat een oorlog overleeft die haar familie heeft vernietigd. Dat is de waarde van verbeelding, van lezen. Het CPNB zou er goed aan doen de marketing te laten voor wat het is en zich te bezinnen op de beginselen – om hopelijk tot de conclusie te komen dat het de moeite waard is om te promoten wat kwetsbaar en van waarde is.