Gasverbruik Nederland ruim een kwart lager in eerste halfjaar 2022

In de eerste zes maanden van 2022 werd een kwart minder gas verbruikt in Nederland dan het eerste halfjaar van 2021. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling komt vooral doordat de industrie en elektriciteitscentrales minder aardgas gebruikten. Huishoudens verbruikten ongeveer 16 procent minder aardgas.

In het eerste halfjaar van 2022 daalde het gasverbruik in de energie-intensieve industrie met meer dan 30 procent ten op zichtte van het jaar ervoor. Ook de glastuinbouw verbruikte 23 procent minder aardgas. Dit komt mede door het zachte voorjaar en de hogere energieprijzen, waardoor producenten keuzes moeten maken omdat niet alle prijsverhogingen doorberekend kunnen worden aan de afnemers.

De totale import van aardgas steeg in het eerste halfjaar met 3 procent. De import van gasvormig aardgas, veelal afkomstig uit Duitsland, daalde. Daar tegenover staat dat de hoeveelheid ingevoerd vloeibaar aardgas (LNG) juist toenam met 57 procent. Het grote deel van dit LNG kwam uit de Verenigde Staten en Rusland. De hoeveelheid LNG uit de VS was twee keer zo groot als het jaar ervoor. Ook werd er 35 procent meer LNG uit Rusland geïmporteerd.

Meer gas in opslag

Hoewel er minder gas gewonnen werd in de eerste zes maanden van dit jaar, is de hoeveelheid gas in opslag toegenomen. Dit komt omdat de export van gas afnam, en de import juist toenam. De totale gasvoorraad was aan het einde van het eerste halfjaar 70 procent hoger dan een jaar geleden. Het kabinet wil de gasvoorraden aanvullen voor komende winter, vanwege de onzekere gaslevering uit Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

