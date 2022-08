Extra sanitaire voorzieningen en veldbedden bij aanmeldcentrum in Ter Apel

Er komen schone wc’s, douches en wasbakken op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast komen er extra veldbedden en slaapzakken. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dinsdag in een brief aan gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) en burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De Inspectie heeft voor de hygiënemaatregelen afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio, GGD Groningen, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen.

Het uiteindelijke doel is dat er geen mensen meer op het terrein van het aanmeldcentrum hoeven te wachten, schrijft de Inspectie. Maar zolang dat nog wel gebeurt, moet de basishygiëne op orde zijn. Het COA plaatst de sanitaire voorzieningen, die ook schoongehouden worden, en experts van Artsen zonder Grenzen helpen daarbij. Het Rode Kruis zorgt voor veldbedden en slaapzakken. De extra voorzieningen zijn uiterlijk vanaf woensdag te gebruiken, zegt de Inspectie.

Vorige week vrijdag sloeg de dienst alarm over het totale gebrek aan hygiëne in Ter Apel. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Die avond zijn zeker 400 asielzoekers van Ter Apel naar andere opvanglocaties in Nederland gebracht. Zondag is de Inspectie opnieuw langsgegaan bij het aanmeldcentrum en bleek de hygiëne „nog net zo slecht” als vrijdag. Alle betrokken partijen zijn toen bij elkaar geroepen en volgens de Inspectie waren ze bereid om te helpen de hygiënische omstandigheden te verbeteren.

Lees ook: Wachten in de stank van poep en plas

Buiten slapen

Al maanden zijn er meer asielzoekers dan slaapplekken bij het aanmeldcentrum. De afgelopen weken moesten vaak honderden mensen buiten slapen. Vorige week bereikte dat aantal een piek: meerdere nachten sliepen zeker zevenhonderd asielzoekers op het terrein. Afgelopen weekend is er ruimte in crisisopvanglocaties gerealiseerd en hoefden voor het eerst sinds weken geen asielzoekers buiten te slapen. De drukte bij Ter Apel heeft onder meer te maken met een tekort aan opvangplekken, waardoor asielzoekers niet kunnen doorstromen.

Vrijdag sloot het kabinet een asielakkoord: het komende jaar wordt woonruimte gecreëerd voor twintigduizend statushouders. Tegelijk wil het kabinet de instroom van nieuwe asielzoekers matigen, zo wordt gezinshereniging beperkt tot en met 2023. Op dat besluit kwam veel kritiek.