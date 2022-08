Een vrachtwagen rijdt van de dijk af en komt terecht op buurtbarbecue in Nieuw-Beijerland. ANP meldt om 18.46 uur: meerdere gewonden. Om 19.57 uur: meerdere doden. Net terug van vakantie stap ik die zaterdagavond op slippers bij een collega in de auto. Onderweg praten we over dat afschuwelijke ongeluk, natuurlijk. Maar ook over campings, over voordelen van uitgaan en nadelen van laat in bed liggen en over een softdrugsexperiment

Als we ver na middernacht terugrijden, praten we niet meer. We zagen hoe een vrachtwagen centimeter voor centimeter wordt opgetakeld, forensisch rechercheurs op hun knieën ernaast. We hebben een mevrouw gesproken die steeds opnieuw vertelt dat als ze niet nét was opgestaan om een stukje stokbrood te pakken, ze nu daar ook had gelegen, onder die vrachtwagen. Een jonge vrouw die met opengesperde ogen naar de rampplek blijft staren. Abstract leed heeft aan die dijk een heel duidelijk gezicht gekregen.

Dan valt het niet te negeren. Of die persoon nou wel of niet op jou lijkt.

Zo is het ook een beetje met vluchtelingen die met honderden tegelijk voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel bivakkeerden alsof het een opvangkamp in Turkije betreft. Andere omstandigheden, heel ander leed. En voor veel Nederlanders abstract en ver weg. Dat zijn ánderen. Maar ook de gooi-alle-grenzen-dicht-mensen zouden die Ter Apel-ellende niet accepteren als het de man van hun honden-uitlaatdienst zou overkomen, of die verkoopster bij de bakker. Of als ze die ‘anderen’ zouden leren kennen en spreken.

Dat gebeurt natuurlijk niet. Sowieso niet. Groepen en groepjes zitten in hun schuttersputjes, al dan niet zwaaiend met omgekeerde vlaggen. Roepend: Nederland is een flutland!

Boos zijn mag natuurlijk. Je mag ook Nederland een flutland vinden.

Het is dan wel goed om óók te zien hoe na een zeer zwaar ongeluk binnen minuten de hulpdiensten ter plaatse zijn met ambulances, traumahelikopters, brandweerwagens, politie-auto’s. Hoe kort daarna bij uitvalswegen surveillanten staan, de rampplek is afgezet, tientallen deskundigen van opsporings- en bergingsdiensten aan het werk zijn. Hoe snel stadionlampen worden geïnstalleerd die het hele terrein helder verlichten en een hoogwerker is gebracht.

Politiemensen helpen, troosten, kloppen op schouders, aaien over ruggen, luisteren naar mensen die iemand missen. Een man die in blinde paniek zich zorgen maakt over zijn kippen, krijgt hulp. Uw kippen? We gaan samen even kijken, zegt de politieman.

Zo’n flutland dus.

Sheila Kamerman vervangt deze week Gemma Venhuizen