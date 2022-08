Dag vier van de ‘stakingsestafette’ van de NS: in heel Nederland vrijwel geen treinen

Op de vierde dag van de ‘stakingsestafette’ van NS-personeel rijden in vrijwel heel Nederland geen treinen. De regio Midden-Nederland is dinsdag aan de beurt. Omdat daar ook het belangrijke spoorknooppunt Utrecht Centraal onder valt, heeft de regionale staking vergaande gevolgen voor de rest van het land. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport rijden dinsdag treinen. De NS adviseert reizigers hun reis uit te stellen of alternatief vervoer te zoeken.

Utrecht Centraal is essentieel voor het Nederlandse spoornetwerk. Veel treintrajecten beginnen of eindigen op dit station, of komen erlangs. De Eurostar (naar Londen) en Thalys (naar Parijs) rijden dinsdag wel, maar dat geldt niet voor de overige internationale treinen in Nederland. Regionale treinvervoerders — denk aan Arriva, Qbuzz of Keolis — blijven wel rijden. Met uitzondering van de treindienst van R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.

NS-personeel staakt dinsdag voor de vierde dag vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen. Met een stakingsestafette leggen medewerkers per regio om de beurt het werk neer. De spoorvakbonden eisen onder meer dat de lonen worden verhoogd en de werkdruk verlaagd. De NS zegt dat niet te kunnen betalen omdat het bedrijf kampt met lagere inkomsten vanwege het lage aantal reizigers. Als het conflict niet wordt opgelost komt er een landelijke staking, hebben de vakbonden FNV, CNV en VVMC gezegd.

Toenadering

Vanuit de politiek klinkt dinsdag opnieuw de oproep aan de NS en de spoorvakbonden om toenadering tot elkaar te zoeken. „De impact van de NS-staking vandaag is extreem vervelend voor alle treinreizigers”, twitterde staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA). „Ik heb bonden en NS eerder opgeroepen om er samen uit te komen en in het belang van de reiziger doe ik die oproep nu opnieuw.”

Toch lijkt een oplossing vooralsnog ver weg. Volgens de FNV heeft de NS geen toenadering gezocht sinds het verlopen van het door de vakbonden gestelde ultimatum, ruim twee weken geleden. „Onderhandeld wordt er nu niet”, vertelt een FNV-woordvoerder aan NRC. „Maar de bal ligt bij de NS. Kennelijk is dat besef bij de directie nog niet ingedaald.” Volgens de NS ligt de focus nu vooral op de stakingsdagen, niet op onderhandelingen. „Maar de deur staat bij ons altijd open.”