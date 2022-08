Chauffeur van ongeluk Nieuw-Beijerland blijft twee weken langer vastzitten

De 45-jarige vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het ongeluk in Nieuw-Beijerland moet twee weken langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Bij het ongeluk kwamen zes mensen om het leven. De Spanjaard wordt verdacht van het veroorzaken van het verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel.

Het onderzoek is nog aan de gang, meldt het OM. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De oorzaak van het dodelijke ongeluk is nog niet bekend. De politie meldde zondag dat de man niet dronken was geweest ten tijde van het ongeluk. Zijn bloed is afgenomen om te zien of hij medicatie gebruikt, de uitslag daarvan is nog niet bekend. Verder probeert de politie te onderzoeken of hij kort voor het ongeluk was afgeleid.

De vrachtwagen reed zaterdag van de Zuiderzijdsedijk in het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland, waar op dat moment net een buurtfeest gaande was. Daarbij kwamen drie vrouwen en drie mannen om het leven, met leeftijden tussen de 28 en 75 jaar. Zeven anderen, onder wie kinderen, raakten gewond.

Lees ook: De prangendste vraag blijft nog onbeantwoord: waaróm reed de vrachtwagen van de dijk?