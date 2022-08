Brand bij toekomstig asielhotel Albergen blijkt aangestoken

De brand op het terrein van het toekomstige asielhotel in Albergen blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie Oost-Nederland dinsdag aan NRC na berichtgeving van RTV Oost. De politie concludeert na onderzoek dat er sprake is van brandstichting. Er is nog niemand aangehouden.

De brand bij Landhotel ’t Elshuys werd in het Overijsselse Albergen werd maandagochtend om 06.15 uur geconstateerd, en woedde niet in hotel zelf maar daarbuiten. Niemand raakte gewond. Een politiewoordvoerder zegt tegen RTV Oost dat een bosschage naast het hotel in brand stond.

De afgelopen weken is er veel ophef omtrent dit hotel. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) maakte twee weken geleden bekend dat hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zonder toestemming van de gemeente Tubbergen de opdracht had gegeven het hotel te kopen. Het doel is om daar driehonderd asielzoekers op te vangen, wat onder inwoners van Albergen tot protest heeft geleid. De eigenaar wilde de verkoop van het hotel naderhand terugdraaien, maar de rechter heeft geoordeeld dat deze door mag gaan.

